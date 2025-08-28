 “No es por despreciar mi país, pero...”: Tiktoker español destacó detalle típico chileno que lo enamoró - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/08/2025 20:05

“No es por despreciar mi país, pero...”: Tiktoker español destacó detalle típico chileno que lo enamoró

Javier Costa, un tiktoker español, se viralizó en redes sociales tras mostrarse fascinado con nuestro país y hablar de las diferencias que existen entre Chile y España.

Publicado por CHV Noticias

Javier Costa, un tiktoker español que se encuentra de paso en Chile, se viralizó tras manifestar su encanto por nuestro país y comparar su experiencia acá con España.

En su video, el joven cuenta que estará por tres meses y detalló algunas diferencias que ha vivido desde que llegó. 

"La verdad es que me encanta este país, estoy enamorado [...] es un país precioso, tiene desierto, tiene glaciares, tiene playas", comenzó señalando en el registro que acumula más de 500 mil reproducciones en TikTok.

Español manifiesta estar enamorado de Chile   

Tras manifestar lo mucho que le ha gustado estar en Chile, Javier Costa mencionó tres diferencias que le ha tocado presenciar: El paso de verano a invierno, el cambio horario y la cercanía de la gente

"En mi país ahora mismo hace mucho calor, estamos en verano. Y aquí estamos en invierno", indicó para luego agregar que en un principio le costó acostumbrarse a esos cambios y al de horario, pero que ya está bien. 

"No es por despreciar a mi país, pero sí que me he dado cuenta de que aquí la gente es más de piel, más aprensiva; por lo general he sentido mucho más el calor de la gente chilena que en mi país", señaló. 

Reacciones en los comentarios 

El viral ocasionó múltiples reacciones de chilenos que le agradecieron por lo bien que hablaba de Chile y otros que le aconsejaban disfrutar lo más posible las Fiestas Patrias de septiembre. 

"Gracias porque te gusta mi país Chile amigo", "Naaaa, eso no es nada esperate septiembre" y "Chile es el mejor país de Chile" son solo algunos de los comentarios. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

Lo último

Lo más visto

Vuelco total: Dj Isi Glock reveló que no está embarazada tras relación con Karol Lucero

La mujer que destapó el escándalo de infidelidad del animador contó la verdad sobre un supuesto embarazo tras el encuentro sexual que compartieron hace tres semanas.

28/08/2025

“Sintieron tablas romperse”: Hijo de vigía del Cobra revela confesión de su padre tras naufragio

El hijo de Juan Sanhueza, tripulante y vigía del barco industrial Cobra que se quitó la vida en Coronel, afirmó ante los medios de comunicación que su padre “fue la octava víctima de esta tragedia”.

28/08/2025

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

28/08/2025

“No me digas que...”: Vale Roth descolocó a Pamela Díaz con opinión sobre Jean Philippe Cretton

La animadora reaccionó con total sorpresa al comentario que hizo la bailarina sobre su expareja. "¿Saliste con él?", preguntó directamente.

28/08/2025