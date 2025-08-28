“No es por despreciar mi país, pero...”: Tiktoker español destacó detalle típico chileno que lo enamoró - Chilevisión

Javier Costa, un tiktoker español, se viralizó en redes sociales tras mostrarse fascinado con nuestro país y hablar de las diferencias que existen entre Chile y España.

Javier Costa, un tiktoker español que se encuentra de paso en Chile, se viralizó tras manifestar su encanto por nuestro país y comparar su experiencia acá con España.

En su video, el joven cuenta que estará por tres meses y detalló algunas diferencias que ha vivido desde que llegó.

"La verdad es que me encanta este país, estoy enamorado [...] es un país precioso, tiene desierto, tiene glaciares, tiene playas", comenzó señalando en el registro que acumula más de 500 mil reproducciones en TikTok.

Español manifiesta estar enamorado de Chile

Tras manifestar lo mucho que le ha gustado estar en Chile, Javier Costa mencionó tres diferencias que le ha tocado presenciar: El paso de verano a invierno, el cambio horario y la cercanía de la gente.

"En mi país ahora mismo hace mucho calor, estamos en verano. Y aquí estamos en invierno", indicó para luego agregar que en un principio le costó acostumbrarse a esos cambios y al de horario, pero que ya está bien.

"No es por despreciar a mi país, pero sí que me he dado cuenta de que aquí la gente es más de piel, más aprensiva; por lo general he sentido mucho más el calor de la gente chilena que en mi país", señaló.

Reacciones en los comentarios

El viral ocasionó múltiples reacciones de chilenos que le agradecieron por lo bien que hablaba de Chile y otros que le aconsejaban disfrutar lo más posible las Fiestas Patrias de septiembre.

"Gracias porque te gusta mi país Chile amigo", "Naaaa, eso no es nada esperate septiembre" y "Chile es el mejor país de Chile" son solo algunos de los comentarios.