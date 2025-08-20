Tiktoker venezolana cuestionó revelación de género en Embalse El Yeso: “No somos todos iguales” - Chilevisión

La organización de la fiesta abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades en áreas protegidas.

Una familia se viralizó en redes sociales tras publicar el video de su revelación de género realizada en cercanías del Embalse El Yeso, área protegida de la Región Metropolitana.

De acuerdo a las imágenes, los futuros padres llegaron al lugar en compañía de familiares y amigos. Al momento de revelar el sexo, lanzaron un spray color rosado para indicar el género femenino de su bebé.

El hecho abrió todo un debate en TikTok respecto a la realización de este tipo de actividades. En esa línea, una ciudadana venezolana no se cuadró con sus compatriotas y lanzó una fuerte crítica que causó varias reacciones.

Critican revelación de género en Embalse El Yeso

La usuaria, identificada como @ray_lapapelona, apuntó a los organizadores de la fiesta. "¿Quién carajo le dijo a esa familia venezolana que ese lugar es para eso?", partió diciendo.

"A los turistas y personas que están transitando por ahí no les interesa el show que ustedes están haciendo. Sus griteríos y sus vainas... si quiere gritar, grite por TikTok, qué vergüenza da ver a una brasileña grabando la suciedad y cochinada que dejaron", agregó.

Asimismo, la mujer lamentó la situación y sostuvo "qué vergüenza dan, no se dan cuenta que están en Chile. Qué vergüenza que no tengan ningún respeto, señores, a los espacios naturales. Saben que acá en Chile no les gusta eso, ¿por qué lo siguen haciendo?".

"¿No tenían plata para arrendar un salón? ¿no tenían cómo hacerlo? ¿querían llamar la atención? Mejor dicho, ¿qué van a hacer ahora, el baby shower? Llévatela a parir para allá también y la grabas", complementó.

Finalmente, la usuaria recalcó que "no todos somos iguales" y aseguró que hizo este video para demostrar que "hay muchos venezolanos que no estamos de acuerdo con eso".

La publicación se viralizó y generó opiniones divididas en TikTok. Por un lado, hay algunos que tildan las críticas como "exageradas" y otros concuerdan con lo planteado por la mujer.

Revisa el video acá: