“Me doy cuenta de que...”: Hija de DJ Méndez “filtró” audio de su papá tras virales en TikTok - Chilevisión

19/08/2025 12:16

“Me doy cuenta de que...”: Hija de DJ Méndez “filtró” audio de su papá tras virales en TikTok

Issis Méndez utilizó la plataforma de videos para compartir un emotivo mensaje que le envió el artista, a propósito de los registros que piden su regreso a la música y los escenarios.

Un veradero renacer es el que está viviendo DJ Méndez gracias a la viralización de una decena de videos en TikTok, los cuales han pedido enfáticamente su regreso a la música.

En ese sentido, una de sus hijas, Issis Méndez, entregó nuevas pistas del presente del cantante, quien se ha mantenido por varios meses alejado de las redes sociales.

La creadora de contenidos acudió a esta misma plataforma de videos para "filtrar" un audio que le envió su propio padre, quien se refirió al cariño de los internautas en la red social.

“Gracias, hija. Has sido un pequeño motor, porque estaba todo muy oscuro en mi vida y gracias por siempre mandarme los videitos”, se le escuchaba decir al artista en audio de WhatsApp.

“Ahora me doy cuenta de que mucha gente está hablando de ‘descongelen a DJ Méndez’“, destacó el autor de Lady. En respuesta, Issis reaccionó y escribió: "¡Lo están logrando! Tu talento es increíble papá, y la gente lo sabe. ¡Descongelen a DJ Méndez!".

"Descongelen a DJ Méndez"

Diversos registros se compartieron en TikTok con la consigna de "Justicia Para DJ Méndez" y uno de ellos -que suma casi 800 mil reproducciones- llegó a Steffi Méndez, quien lo compartió en su propia cuenta de Instagram.

No saben cuánto me emociona ver todos esos TikTok. Él está viviendo un periodo que no sabría cómo describirlo, pero él está luchando para salir adelante”, explicó.

Junto a esto, agregó: “Creo que a él le alegraría mil veces más ver cómo quieren revivir/descongelar a DJ Méndez. Y está de más decir cuánto lo extraño y me duele tenerlo lejos, especialmente en estos momentos”.

El video rápidamente causó repercusión y provocó que muchos usuarios publicaran sus propios registros en un trend (tendencia) que instaba a "revivir" o a "descongelar" al cantante.

@issis_ho Sigan así! Vamos que se puede!🤍 #fypp #fyp #mendez ♬ Glimpse of Us - Joji

