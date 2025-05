ChatGPT detectó una supuesta infidelidad y ella pidió el divorcio: el detalle que lo delató - Chilevisión

Una simple pregunta a una inteligencia artificial terminó con el quiebre de un matrimonio de 12 años y una disputa legal que se mantiene hasta hoy en Grecia.

Un insólito caso impacta a Grecia y tuvo como protagonistas a una pareja —que llevaba 12 años casados— y a nada menos que la conocida herramienta de inteligencia artificial ChatGPT.

Todo comenzó cuando una mujer, eje central de la historia, realizaba una actividad de rutina: Preparar un café griego, tanto para ella como para su esposo.

Sin embargo, antes de convidarle del brebaje, decidió fotografiar las tazas y preguntarle a la IA para que interpretara sus significados, usando "taseografía".

Pero, ¿qué es la taseografía? En simple, es un método de adivinación y predicción utilizado hace siglos por algunas culturas consultando hojas de té.

Para sorpresa de la mujer, la inteligencia artificial aseguró "ver" signos de infidelidad de su pareja, que él "fantaseaba" con alguien cuyo nombre empieza en "E" y que esta supuesta persona "trata de destruir su familia".

A raíz de eso, ella pidió el divorcio.

El caso fue destapado por el medio Vice, que recogió las declaraciones del hombre; al principio él no creyó que fuera real.

"Me reí, lo tomé como una broma, pero ella no. Me dijo que me fuera, le dijo a nuestros hijos sobre el divorcio y luego me llamó su abogado", relató.

El caso escaló hasta una disputa legal y el abogado del sujeto en cuestión conversó con Greek City Times, donde sostuvo que la interpretación de la IA no tiene validez legal para iniciar un proceso de separación.

"Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario", señaló.