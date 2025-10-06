Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025 - Chilevisión

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

El retorno de Fiebre de Baile no pasó desapercibido. Desde antes de su emisión, el programa generó expectativa con adelantos y promos en redes sociales.

Una vez emitido el primer capítulo, el hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X. Usuarios comenzaron a compartir sus impresiones, que rápidamente se orientaron hacia dos grandes focos de conversación: el jurado del programa y los momentos dramáticos entre participantes.

Las reacciones al primer capítulo de Fiebre de Baile

Algunos comentarios recordaban con nostalgia a figuras del pasado como Edgardo Hartley, fallecido bailarín e histórico jurado de Rojo, quien se caracterizaba por sus estrictas evaluaciones.

Aunque la mayoría de los comentarios hacia Vasco Moulian o Raquel Argandoña fueron críticos, algunos usuarios también reconocieron momentos en que el jurado –como Power Peralta o Edymar Acevedo– aportó con juicios valorados positivamente.

También se comentaron momentos polémicos, como el cruce entre Faloon Larraguibel y la jurado Raquel Argandoña o los desafiantes opiniones de Raquel Castillo.

Además, varios usuarios destacaron el talento de participantes como Constanza Capelli, Princesa Alba, Skarleth Labra y María José Quiroz.

A través de memes y comentarios, los internautas reaccionaron al exitoso primer capítulo de la nueva temporada de Fiebre de Baile. Revisa algunos acá:

Mi nulo conocimiento en baile lo aprendí en Rojo cuando Edgardo Hartley siempre repetía las bailarinas NO deben mover la boca como mímica #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/1UComTHLWO — 𝓒𝓪𝓻𝓲𝓽𝓸🌸 (@Carito_MR) October 6, 2025

cuando la trini tenga que hacer el género POP en baile y se saque su propia canción dando el breakdance mas iconico, que se prepren..#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/bVkDLRoJM1 — 𖤐 (@brynespo) October 6, 2025

POR QUÉ TIENEN AL VASCO AISLADO JAJAJAJAJ #fiebredebailechv pic.twitter.com/8rGHvYabcY — JAJAJAJAJA (@yoguryavena) October 6, 2025

Aunque se hunda el barco yo jamás abandonaré al capitán #fiebredebailechv



pic.twitter.com/VVV6H84msA — 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 (@gbenja1925) October 6, 2025

lo mejor de la noche: el jurado diciéndole ANGIE💜 a la skar merenguito #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/ap0RHRubU4 — Conny🌸 (@hunnightt) October 6, 2025

Oye la chicoca de la María José lo dio todo #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/pXJ6q034LW — cons (@contigokeniaa) October 6, 2025