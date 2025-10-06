 Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025 - Chilevisión
06/10/2025 09:40

Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.

El retorno de Fiebre de Baile no pasó desapercibido. Desde antes de su emisión, el programa generó expectativa con adelantos y promos en redes sociales.

Una vez emitido el primer capítulo, el hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X. Usuarios comenzaron a compartir sus impresiones, que rápidamente se orientaron hacia dos grandes focos de conversación: el jurado del programa y los momentos dramáticos entre participantes.

Las reacciones al primer capítulo de Fiebre de Baile

Algunos comentarios recordaban con nostalgia a figuras del pasado como Edgardo Hartley, fallecido bailarín e histórico jurado de Rojo, quien se caracterizaba por sus estrictas evaluaciones.

Aunque la mayoría de los comentarios hacia Vasco Moulian o Raquel Argandoña fueron críticos, algunos usuarios también reconocieron momentos en que el jurado –como Power Peralta o Edymar Acevedo– aportó con juicios valorados positivamente.

También se comentaron momentos polémicos, como el cruce entre Faloon Larraguibel y la jurado Raquel Argandoña o los desafiantes opiniones de Raquel Castillo.

Además, varios usuarios destacaron el talento de participantes como Constanza Capelli, Princesa Alba, Skarleth Labra y María José Quiroz.

A través de memes y comentarios, los internautas reaccionaron al exitoso primer capítulo de la nueva temporada de Fiebre de Baile. Revisa algunos acá:

