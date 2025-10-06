Los memes no faltaron: Las reacciones en redes al primer capítulo de Fiebre de Baile 2025 - Chilevisión

El hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X, donde los usuarios siguieron minuto a minuto las presentaciones, polémicas y divertidos momentos del estelar.
El retorno de Fiebre de Baile no pasó desapercibido. Desde antes de su emisión, el programa generó expectativa con adelantos y promos en redes sociales.
Una vez emitido el primer capítulo, el hashtag #FiebredeBaileCHV lideró las tendencias en X. Usuarios comenzaron a compartir sus impresiones, que rápidamente se orientaron hacia dos grandes focos de conversación: el jurado del programa y los momentos dramáticos entre participantes.
Algunos comentarios recordaban con nostalgia a figuras del pasado como Edgardo Hartley, fallecido bailarín e histórico jurado de Rojo, quien se caracterizaba por sus estrictas evaluaciones.
Aunque la mayoría de los comentarios hacia Vasco Moulian o Raquel Argandoña fueron críticos, algunos usuarios también reconocieron momentos en que el jurado –como Power Peralta o Edymar Acevedo– aportó con juicios valorados positivamente.
También se comentaron momentos polémicos, como el cruce entre Faloon Larraguibel y la jurado Raquel Argandoña o los desafiantes opiniones de Raquel Castillo.
Además, varios usuarios destacaron el talento de participantes como Constanza Capelli, Princesa Alba, Skarleth Labra y María José Quiroz.
A través de memes y comentarios, los internautas reaccionaron al exitoso primer capítulo de la nueva temporada de Fiebre de Baile. Revisa algunos acá:
Mi nulo conocimiento en baile lo aprendí en Rojo cuando Edgardo Hartley siempre repetía las bailarinas NO deben mover la boca como mímica #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/1UComTHLWO— 𝓒𝓪𝓻𝓲𝓽𝓸🌸 (@Carito_MR) October 6, 2025
El baile de Luli…— Kamehamejuan (@KameHameJuan) October 6, 2025
#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/Go8oC0EN29
JUSTICIA POR LA MERENGUITO #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/SPiJ2XNK71— Conny🌸 (@hunnightt) October 6, 2025
cuando la trini tenga que hacer el género POP en baile y se saque su propia canción dando el breakdance mas iconico, que se prepren..#FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/bVkDLRoJM1— 𖤐 (@brynespo) October 6, 2025
POR QUÉ TIENEN AL VASCO AISLADO JAJAJAJAJ #fiebredebailechv pic.twitter.com/8rGHvYabcY— JAJAJAJAJA (@yoguryavena) October 6, 2025
Aunque se hunda el barco yo jamás abandonaré al capitán #fiebredebailechv— 𝐆𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚 (@gbenja1925) October 6, 2025
pic.twitter.com/VVV6H84msA
lo mejor de la noche: el jurado diciéndole ANGIE💜 a la skar merenguito #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/ap0RHRubU4— Conny🌸 (@hunnightt) October 6, 2025
vamos michelle #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/sz95l5ilzg— Conny🌸 (@hunnightt) October 6, 2025
Oye la chicoca de la María José lo dio todo #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/pXJ6q034LW— cons (@contigokeniaa) October 6, 2025
Pero cómo le dice a la gran Rachel Castle que NO CANTE! Si ella es cantante también, además de bailarina, imitadora, productora, actriz, etc… Qué falta de respeto con nuestra Raquel 😒 #FiebreDeBaileCHV pic.twitter.com/eIEsVP01CI— Fer🇨🇱 (@Fernanda_Belen) October 6, 2025