“No es nuestro país”: Venezolana critica a sus compatriotas por beber alcohol en acto de Corina Machado - Chilevisión

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13/03/2026 15:05

“No es nuestro país”: Venezolana critica a sus compatriotas por beber alcohol en acto de Corina Machado

Una creadora de contenido venezolana expresó su descontento en redes sociales, asegurando que sus compatriotas estaban bebiendo alcohol en el evento de María Corina Machado en el parque Almagro.

Publicado por Lisette Pérez

Una mujer de venezolana que reside en Chile, compartió un video en sus redes sociales criticando el comportamiento de sus compatriotas durante el acto de María Corina Machado, en el que aseguró que estaban bebiendo alcohol.

"Qué nivel de marginalidad", expresó visiblemente molesta por el actuar de los demás venezolanos que asistieron al Parque Almagro.

El descargo de la venezolana en Chile

Aprovechando su visita a Chile por el cambio de mando, Corina Machado organizó un encuentro en Santiago al que llegaron más de 10 mil venezolanos.

En ese contexto, la usuaria de Tiktok Lamaspolemica subió un video revelando una situación que le causó disgusto: "Fuimos a la marcha y había gente tomando licor".

"Habían niños presentes. Sabemos que este no es nuestro país y que eso (beber alcohol en la calle) está súper prohibido"

La creadora de contenido aseguró que las personas se paseaban con vasos de cervezas por el parque. "Tierrúos (vulgares) y marginales", declaró.

"Si quieres tomarte una cerveza quédate en tu casa, qué necesidad de salir a la calle a joder la imagen de los demás", dijo para concluir el video en un tono de enfado.

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