Joven se hace viral al ser despedida en su primer día de trabajo por común error - Chilevisión

Durante estos días una joven argentina se volvió viral en redes sociales al perder un trabajo antes de siquiera presentarse.

La joven publicó su desgracia a través de TikTok, donde señaló que se despertó tarde en su primer día, a pesar de que el lugar de trabajo quedaba justo frente a su casa.

"Se ve que este trabajo no es para vos"

"Acompáñenme a mi primer día de trabajo", escribió la joven junto a una selfie matutina. Sin embargo, unos minutos más tarde, compartió otra imagen que mostraba la hora: "10:16 arriba".

Acto seguido, su jefa le escribió a través de WhatsApp, indicándole lo siguiente: "Juli, no vengas. Si el primer día no venís a las 9:00 viviendo enfrente, se ve que este trabajo no es para vos. Si sé de algo que no sea limpiar, te aviso. Mi nuera tiene varios contactos en La Plata. Gracias igual. Hoy cumple Pepe y tengo mucho para preparar, después hablamos.”

La joven respondió con una disculpa: “Hola Carmen, mil disculpas. El despertador no me sonó, perdón en serio.”

El video actualmente acumula más de 344 mil reproducciones y 22 mil me gustas, iniciando un intenso debate entre los usuarios que defienden a la joven y los que no la justifican.