“Tenía ganas de parar e irme”: Redes descueran a participante de Amor a Ciegas por burlarse de su cita - Chilevisión

"Yo la estoy agarrando un rato para el leso, para divertirme", aseguró Leonardo, de 23 años, al referirse a la chica que recién había conocido esa noche. Los internautas no perdonaron y lo llenaron de críticas.

La noche de este miércoles tuvo lugar una de las citas más incómodas en lo que va de la primera temporada de Amor a Ciegas, el programa de citas de Chilevisión: Fue ampliamante cuestionada y el pretendiente fue blanco de críticas en redes sociales.

Se trata de Leonardo, un joven de 23 años que fue al espacio para encontrar el amor. Sin embargo, a juicio de los internautas, se mostró reticente durante toda la cena e incluso emitió comentarios irónicos y sarcásticos a lo largo de la conversación.

"Me gusta leer, habitualmente leo, pero libros de educación financiera", dijo Josefa, una emprendedora de 18 años, quien acudió al restaurante para conocer a su cita. La respuesta que recibió estuvo lejos de ser la esperada.

"¿Te levantai a las 5 am para ser una ganadora?", preguntó en tono burlesco el participante. "No puedes ser una ganadora si no te levantai a las 5, ¿dónde están tus hábitos?", reiteró.

Josefa admitió sentirse juzgada y confesó más tarde frente a las cámaras: "Me estaba como juzgando por todo lo que yo le decía. Así como cosas que no eran tan importantes, me estaba juzgando y yo tenía ganas de parar e irme".

"Es una cazafortunas... típica mina interesada"

El joven excusó su comportamiento en su sentido del humor, pues aseguró que era especial. "Me pasa que tengo el humor muy pesado, entonces me suelen vetar de distintas partes porque no entienden la vibra", argumentó.

Posteriormente, cuando Josefa fue al baño y llamó a un amigo para contarle sobre cómo iba la cita, acusó a la muchacha de ser "interesada" y que solo le importaba el dinero.

"Cero, mal, es una interesada, una cazafortunas, me quiere arruinar la vida. Habla todo el rato de... típica mina interesada. Yo la estoy agarrando un rato para el leso, para divertirme, pero cero la onda, no entendió la vibra", dijo en la llamada.