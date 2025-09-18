“Es una niña”: Madre venezolana defendió a su hija tras críticas por baile de Fiestas Patrias - Chilevisión

La pequeña había realizado un baile típico venezolano durante el acto de Fiestas Patrias del colegio donde estudia y aunque su madre explicó que fue una decisión de la directiva, los internautas llenaron la publicación de críticas.

Una madre venezolana se viralizó en redes sociales, luego de que su hija bailara "Tambor" en el colegio donde estudia, como parte del acto de Fiestas Patrias.

El Tambor es uno de los bailes típicos de dicho país, lo que generó una serie de críticas que la pequeña terminó leyendo. A raíz de ese hecho, la madre se pronunció en redes sociales y defendió a su hija.

Madre venezolana defendió a su hija tras baile típico

"Mi hija había visto los mensajes negativos pasivo-agresivos y no se había sentido tan bien. La verdad es que es una niña y a mí como madre me dio ansiedad", señaló la mujer en un video de TikTok.

En esa misma línea, explicó que el baile fue una decisión del colegio y no algo propio de ella, pero aun así, los internautas criticaron la situación.

"Los buenos somos más, así que gracias por esos mensajes tan lindos que le dejaron y a la gente que se tomó el atrevimiento de ponerle mensajes negativos, señores, maduren. Es una niña", agregó la madre.

Finalmente, la mujer decidió tomarse los hechos con humor y concluyó: "Me dio risa, me dio molestia, pero también me dio alegría. Gracias porque hicieron sentir a mi hija feliz y orgullosa".