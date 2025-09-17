Horario de supermercados y malls en Santiago para Fiestas Patrias 2025: Revisa aperturas y cierres - Chilevisión

Conoce los horarios especiales de supermercados y centros comerciales en la capital durante la previa de estas Fiestas Patrias.

Los feriados por las Fiestas Patrias 2025 están a punto de inciar, fechas en las que el comercio tendrá un horario especial.

Este miércoles 17 ya hay algunos comercios con horarios diferenciados y algunos locales durante el 18 y 19 abrirán sus puertas pero tendrán un cierre adelantado.

Horario del comercio para estas Fiestas Patrias

Tal cómo lo ha establecido la Cámara de Comercio de Santiago, el descanso de los trabajadores comienza a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Por ello, los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables, por lo que la mayoría de los supermercados y grandes tiendas permanecerán cerrados.

En tanto, este miércoles 17 será el último día para realizar las compras requeridas para disfrutar del fin de semana largo.

Supermercados:

Unimarc:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:30 horas .

. Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Jumbo:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:00 horas .

. Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Santa Isabel:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:30 horas.

Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Acuenta:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:30 horas.

Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Súper 10:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:30 horas.

Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Líder:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:00 horas.

Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Líder Express

Miércoles 17: Sucursalescerrarán a las 19:30 horas.

Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Tottus:

Miércoles 17: Sucursales cerrarán a las 19:00 horas , mientras que algunos lo harán a las 19:30 horas. Revisa el horario de tu tienda de preferencia aquí.

, mientras que algunos lo harán a las 19:30 horas. Revisa el horario de tu tienda de preferencia aquí. Jueves 18: Cerrado.

Viernes 19: Cerrado.

Centros comerciales:

Mall Plaza:

Miércoles 17: Horario normal desde las 10:30 a 20:30 horas .

Jueves 18 y viernes 19: Abierto solo cine, comidas, restaurantes y farmacias de turno.

Alto Las Condes:

Miércoles 17: Tiendas disponibles desde las 10:00 a 20:30 horas, patio de comidas hasta las 20:00, cine horario normal.

Jueves 18 y viernes 19: Abierto solo cine y el Mirador El Alto.

Parque Arauco:

Miércoles 17 disponible de 10:00 y 20:30 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Abierto solo cine, Boulevard y patio de comidas.

Costanera:

Miércoles 17: Tiendas abiertas de 10:00 a 20:30 horas, cine en horario normal , patio de comidas hasta las 20:00 horas y Sky Costanera de 12:00 a 22:00 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Tiendas y patio de comidas cerrados, cine y Sky Costanera horario normal.

Portal La Dehesa:

Miércoles 17 de septiembre tiendas disponibles de 10:00 a 20:30 horas, cine de 12:30 a 21:00 horas y patio de comida de 10:00 a 23:00 horas.

Jueves 18 y viernes 19: Solo funcionarán patio de comidas desde las 10:00 a 23:00 horas y cine con horairo normal.

Mall Sport:

Miércoles 17: Abierto desde las 10:00 hasta las 20:00 horas.

Jueves 18 y viernes 19 permanecerá cerrado.

Mall Vivo El Centro: