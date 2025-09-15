 ¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre - Chilevisión

15/09/2025 09:32

¿Aún te faltan compras de Fiestas Patrias? Revisa cómo funcionará el comercio el 18 y 19 de septiembre

Supermercados, ferias y negocios de barrios son los sectores del comercio más visitados durante la semana de Fiestas Patrias. A continuación te contamos cómo operarán los días feriados.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo días para que comience una nueva celebración de Fiestas Patrias y son miles las familias que se encuentran realizando sus últimas compras para disfrutar de esta semana. 

Supermercados, negocios de barrio y las ferias son algunos de los lugares más visitados cuando se aproxima el 18 de septiembre.

Es por eso que a continuación te detallamos cómo funcionará el comercio los días 18 y 19 de septiembre

Fiestas Patrias: cómo funcionará el comercio durante su celebración

De acuerdo a lo establecido en la ley, los días 18 y 19 de septiembre son de carácter irrenunciable, por lo que gran parte del comercio, como las cadenas de supermercados y retail, no podrán funcionar durante ambos días. 

"El descanso de los trabajadores y trabajadoras comenzará a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre", comentó el director nacional del Trabajo, Sergio Santibáñez.

Sin embargo, desde la Dirección del Trabajo aclaran que "están excluidos de esta obligación restaurantes, clubes, cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, casinos, farmacias de urgencia o de turno, expendios de combustible y aquellas 'tiendas de conveniencia' que preparen alimentos en el mismo local". 

Asimismo, las ferias libres podrán funcionar y los negocios de barrio podrán abrir, siempre y cuando sean atendidos por sus propios dueños o familiares directos.

Horarios de supermercados en Fiestas Patrias

Debido al carácter irrenunciable de este feriado, los supermercados deberán permanecer cerrados los días 18 y 19 de septiembre. A continuación te detallamos los horarios de cierre informados por supermercados para estas Fiestas Patrias:

Tottus: Sus sucursales cerrarán entre las 19:00 y 20:00 horas del miércoles 17 de septiembre. 

Jumbo: Sus sucursales atenderán hasta las 19:00 horas del miércoles 17 de septiembre. 

Santa Isabel: Sus sucursales cerrarán a las 19:30 del miércoles 17 de septiembre. 

Wallmart: Sus sucursales de Lider cerrarán a las 19:00 horas, mientras que los Lider Express atenderán hasta las 19:30. 

Finalmente, todas las cadenas retomarán sus operaciones con normalidad el sábado 20 de septiembre.

