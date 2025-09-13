“Voy a jugármela”: Joven se volvió viral tras pedir pololeo con especial tarjeta Bip! - Chilevisión

Un joven se hizo viral tras pedirle pololeo a su pareja con una tarjeta Bip!, cuyo diseño correspondía a una edición especial de completos.
La historia se hizo conocida luego de que Rodrigo, el protagonista de la historia, le enviara un mensaje a la cadena de comida Dominó para preguntarles si tenían una tarjeta Bip! con el particular diseño.
“Le quiero pedir pololeo a la niña con la que estoy saliendo y como regalo le planeo dar esa Bip!, ya que fue uno de nuestros primeros temas de conversación”, les escribió el joven a través de Instagram.
Después de una reunión cara a cara, Rodrigo contó que su romance comenzó gracias a ese diseño tan especial: “Yo empecé a hablar con la Pau como una semana después del Día del Completo. Entonces uno de nuestros temas de conversación fue las Bip! de completo”.
Además, dio a conocer que llevan casi dos meses juntos y que “todas las semanas, al menos un día, vamos a comer completos”.
“Con esta Bip! voy a jugármela para que la Pau me diga que sí”, comentó visiblemente emocionado.
Pero la historia continuó, porque en un segundo video Rodrigo anunció que su estrategia funcionó: “¡Me dijo que sí, aguante la Bip!”, celebró.
Mira los videos a continuación:
@dominofds Funcionará esta pedida de pololeo? 👀 #amor #storytime #bip #completo #propuesta ♬ love song (hesitations) (sped up) - Lofuu & Shiloh Dynasty & dprk
@dominofds Respuesta a @Candy lalelilolu Pt 2: Salió bien! 😍 #Amor #storytime #bip #completo #propuesta ♬ sonido original - Dominó