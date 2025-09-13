 “Voy a jugármela”: Joven se volvió viral tras pedir pololeo con especial tarjeta Bip! - Chilevisión
13/09/2025 12:42

“Voy a jugármela”: Joven se volvió viral tras pedir pololeo con especial tarjeta Bip!

La historia se viralizó después de que Rodrigo, protagonista del relato, contactara con una cadena de comida para averiguar si contaban con una tarjeta Bip! con el diseño de completos.

Publicado por Gabriela Valdés
Un joven se hizo viral tras pedirle pololeo a su pareja con una tarjeta Bip!, cuyo diseño correspondía a una edición especial de completos.
 
La historia se hizo conocida luego de que Rodrigo, el protagonista de la historia, le enviara un mensaje a la cadena de comida Dominó para preguntarles si tenían una tarjeta Bip! con el particular diseño.
 “Le quiero pedir pololeo a la niña con la que estoy saliendo y como regalo le planeo dar esa Bip!, ya que fue uno de nuestros primeros temas de conversación”, les escribió el joven a través de Instagram.
 
Después de una reunión cara a cara, Rodrigo contó que su romance comenzó gracias a ese diseño tan especial: “Yo empecé a hablar con la Pau como una semana después del Día del Completo. Entonces uno de nuestros temas de conversación fue las Bip! de completo”.
 
Además, dio a conocer que llevan casi dos meses juntos y que “todas las semanas, al menos un día, vamos a comer completos”.
 
“Con esta Bip! voy a jugármela para que la Pau me diga que sí”, comentó visiblemente emocionado.
 
Pero la historia continuó, porque en un segundo video Rodrigo anunció que su estrategia funcionó: “¡Me dijo que sí, aguante la Bip!”, celebró.

Mira los videos a continuación:

@dominofds Respuesta a @Candy lalelilolu Pt 2: Salió bien! 😍 #Amor #storytime #bip #completo #propuesta ♬ sonido original - Dominó
