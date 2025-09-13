“Voy a jugármela”: Joven se volvió viral tras pedir pololeo con especial tarjeta Bip! - Chilevisión

se hizo viral tras pedirle pololeo a su pareja con una tarjeta Bip! cuyo diseño correspondía a una edición especial de completos. Un joventras , cuyo diseño correspondía a una

La historia se hizo conocida luego de que Rodrigo, el protagonista de la historia, le enviara un mensaje a la cadena de comida Dominó para preguntarles si tenían una tarjeta Bip! con el particular diseño.

“Le quiero pedir pololeo a la niña con la que estoy saliendo y como regalo le planeo dar esa Bip!, ya que fue uno de nuestros primeros temas de conversación”, les escribió el joven a través de Instagram.

Después de una reunión cara a cara, Rodrigo contó que su romance comenzó gracias a ese diseño tan especial: “Yo empecé a hablar con la Pau como una semana después del Día del Completo. Entonces uno de nuestros temas de conversación fue las Bip! de completo”.

Además, dio a conocer que llevan casi dos meses juntos y que “todas las semanas, al menos un día, vamos a comer completos”.

“Con esta Bip! voy a jugármela para que la Pau me diga que sí”, comentó visiblemente emocionado.