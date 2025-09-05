 El impactante estilo de vida de la fanática número 1 de Chayanne en Chile - Chilevisión
05/09/2025 14:59

El impactante estilo de vida de la fanática número 1 de Chayanne en Chile

Carla Mora, conocida como ChayOsita, se volvió viral tras compartir la decoración de su casa, su asistencia a la reciente gira del cantante puertorriqueño y su última gran locura.

Publicado por CHV Noticias

Con casi una decena de presentaciones culminó el exitoso nuevo paso de Chayanne por suelo nacional, todo bajo el tour Bailemos Otra Vez en el Movistar Arena.

El cantante puertorriqueño volvió al país tras varios años de ausencia, lo que desató las pasiones de su conocida y fiel fanaticada en el país.

Una de las seguidoras más notables del intérprete es Carla Mora, conocida en redes sociales como ChayOsita (@chayositamoramorales), quien compartió que vive y respira por y para Chayanne.

El radical estilo de vida de la fanática n.° 1 de Chayanne en Chile

En redes sociales, ChayOsita ha viralizado varios registros que muestran cómo es su vida como fanática del cantante, sus asistencias a conciertos y encuentros con él.

A través de TikTok, por ejemplo, su publicación más popular es una serie de fotos en las que muestra la decoración de su casa, todo con temática de Chayanne, como pósters, cuadros y cubrecamas.

En la misma red social, otro de los videos muestra una placa colocada sobre la reja de su casa con el nombre del artista inscrito. Lo mismo ocurre con cartones, impresiones y peluches que figuran en el patio.

@chayositamoramorales @Chayanne No puedo mas de la felicidad gracias por tanto por tus firmas y por todo lo que hablamos 😍 Tercera Noche 23-08-25 .Eres Unico Mijito Rico #teamoypunto #BailemosOtraVezTour2025 #chayosita🇨🇱🐼 ♬ Bailemos Otra Vez - Chayanne

Su última gran historia con Chayanne es de este año. Según reveló en Plan Perfectola mujer consiguió un autógrafo del músico, el que decidió que se tatuará.

"Lo vi el sábado, pagué el meet and greet y me firmó otra vez el brazo", sostuvo, agregando que su intención es tatuarse la rúbrica y dejarla para siempre en su piel.

Además, dio detalles del encuentro: "Fue maravilloso, no fue solamente un beso. Me dio la firma y, más encima, me dijo que me cuidara porque me quería seguir viendo".

Mira acá el momento:

