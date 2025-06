Compró una lata de jurel, reclamó al ver un diente y recibió respuesta: Empresa le ofreció gift card de $5 mil pesos - Chilevisión

El hombre se hizo viral en TikTok explicando su caso y la irrisoria compensación que le ofrecieron.

Un insólito hecho es el que tuvo como protagonista a Claudio Ferrada, una persona oriunda de Quintero, en la región de Valparaíso, hace una semana.

El hombre se hizo viral en TikTok tras registrar el hallazgo de un diente dentro de una lata de jurel que compró en un almacén.

Rápidamente, el afectado se puso en contacto con la empresa mediante un correo electrónico, donde adjuntó pruebas y más detalles de su caso.

VER MÁS SOBRE VIRAL

"Puede ser de cualquier animal, menos de un pez", escribió en el reclamo, esperando, tal vez, alguna respuesta por el mal rato.

La contestación no tardó en llegar. La empresa fabricante Orizon Seafood, filial de Nutrisco, pidió más información y, junto con disculparse, ofreció una compensación... una gift card de $5 mil pesos en su sitio web.

En conversación con The Clinic, el hombre en cuestión dijo haber aceptado en primera instancia la propuesta, pero pronto cambió de opinión.

"Me empezaron a surgir dudas. ¿De qué animal era el diente? ¿Qué iban a hacer con él? No me quedó claro", explicó.

Varios días después, dos personas llegaron a su domicilio para retirar el diente, pero él no estuvo de acuerdo. Así, decidió emprender una acción ante el Sernac por su disconformidad "con el procedimiento de la empresa".

Este jueves, el Sernac decidió oficiar a la Orizon Seafood y solicitar que la empresa transparente protocolos, medidas adoptadas y reclamos recibidos en un plazo de 10 días.