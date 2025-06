Mujer relata experiencia estando clínicamente muerta por 10 minutos: Esto es lo que dijo haber visto - Chilevisión

Charlotte Holmes, una mujer de 68 años, es la protagonista de esta historia y cuyo testimonio ha dado la vuelta al mundo.

Charlotte Holmes, una mujer de 68 años, es la protagonista de esta historia y su testimonio ha dado la vuelta al mundo.

En conversación con The 700 Club, un conocido podcast cristiano de Estados Unidos, la adulta mayor relató su experiencia estando muerta clínicamente por diez minutos.

En 2019, Holmes asistió a una consulta cardiológica rutinaria junto a su esposo Danny, como era costumbre. Todo transcurría de manera normal, hasta que su presión arterial subió repentinamente.

Los médicos que estaban junto a ella la atendieron rápidamente, pero no pudieron evitar lo que estaba por venir.

"Me dijeron: 'Tiene que bajar, va a sufrir un derrame o un infarto'. Pasó lo segundo. Mientras me reanimaban, sentí que me separaba de mi cuerpo", recordó Holmes.

Lo que Charlotte Holmes había experimentado era nada más y nada menos que la muerte... la muerte clínica, eso sí.

Pero... ¿qué quiere decir? Que su corazón y respiración se detuvieron, pero no hubo daño a las células cerebrales, por lo que puede ser revertida con técnicas de reanimación.

Mientras los médicos trabajaban para 'revivirla', Charlotte afirmó haber visto su cuerpo desde arriba, junto a los doctores y su propio esposo.

Su experiencia celestial, señala, recién estaba comenzando: "Pude oler las flores más hermosas que jamás haya olido. Luego escuché música, abrí los ojos y supe que estaba en el cielo".

A eso se sumó que Holmes podía ver "árboles y el pasto" y "que todo se movía al ritmo de la música". Pero lo realmente impactante fue el reencuentro con sus padres, su hermana e incluso su hijo fallecido.

"Soy la prueba de que hay vida después de la muerte. El cielo es más de lo que imaginan. Puedo mirarlos a los ojos y decirles con certeza que el cielo es real", cerró.