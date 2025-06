“Se ensañaron”: Chilena detenida por error frente a su hija en EE.UU. relató lo que vivió en calabozo - Chilevisión

Javiera Montero, la mujer cuyo video siendo detenida en pleno Times Square se hizo viral en redes sociales, conversó con Contigo en la Mañana y entregó detalles inéditos del confuso episodio.

Javiera Montero, la mujer que fue detenida en el Times Square de Nueva York en Estados Unidos y fue separada de su hija en un registro que se viralizó en redes sociales, llegó el sábado a Chile y esta mañana conversó con Contigo en la Mañana.

La mujer detenido por error en EE.UU. recordó el confuso episodio y negó haber sido víctima de discriminación, aunque sí acusó que hubo excesivo uso de la fuerza luego de manifestar que no manejaba el idioma inglés.

"No sé si me trataron distinto pero siento que, al pedir que por favor me hablaran en español, a la mujer que me tenía (detenida) le dije eso y siento que le dio más rabia y me tiró y me dijo en inglés 'tú me entiendes perfectamente lo que estoy diciendo'", recordó.

A lo anterior, agregó: "No sé si fue discriminación, pero en ese momento sentí que se ensañaron un poquito más con la situación, fue más brusco. Los policías allá son más corpulentos, tienen fuerza, y la niña (policía) tenía mucha fuerza".

Chilena detenida por error detalló paso por el calabozo

Javiera también relató el momento en que llegó al calabozo y detalló la conversación que tuvo con los policía: "Andaba con una mochila, me empiezan a sacar las cosas, el carnet, la plata, y ahí veo que llega mi hija".

Según dijo, en el recinto "no había más gente pero sí en las celdas de los lados, había mujeres, delincuentes". Además, fue gracias a una de las funcionarias que quedó detenida en una celda sin acompañantes.

"Cuando estaba con una policía que hablaba español, había otro que me seguía apretando y yo le dije 'por favor, dile que deje de apretarme' y la niña (policía) le dijo 'para, yo me voy a quedar con ella, yo la veo'", contó en el matinal de Chilevisión.

Luego, continuó, "me llevan al calabozo, me iban a meter con otras delincuentes, y yo le dije a la niña 'por favor, no me deje acá, se lo suplico, porque no sé lo que hizo ella, por favor'".

"La niña me decía que no podía hacer nada y que no sabía mucho porque no había estado en la detención. Lo único que podía hacer era traducirme lo que le estaban diciendo ella. Y cuando me soltaron la misma policía me dijo que fue detención por resistirme al arresto", concluyó.