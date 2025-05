“Así me recibió Chile”: Influencer colombiano acusó xenofobia de taxista del aeropuerto al llegar al país - Chilevisión

Un internauta conocido en la red social X por crear hilos sobre historia y datos curiosos relató una amarga experiencia que vivió a bordo de un taxi oficial del aeropuerto de Santitago. Su relato se hizo viral en la plataforma.

Un influencer colombiano de nombre Édisson publicó un video en la red social X donde acusó haber sido víctima de xenofobia en su llegada a nuestro país. En concreto, el episodio habría ocurrido cuando estaba a bordo de un taxi oficial del aeropuerto de Santiago.

Se trata de un internauta conocido por hacer hilos sobre historia, viajes y datos curiosos de países. Tras haber viajado a Cuba, llegó a la capital de Chile y decidió grabar un video contando una amarga experiencia que más tarde se viralizó en la plataforma.

Influencer grabó conversación con taxista

"Hace poco estuve en Cuba e increíble el contraste", comenzó diciendo, en referencia a su positiva estadía en el país caribeño. "Llego acá a Chile, cojo un taxi oficial y el taxista lo primero que me dice es que Santiago es una ciudad muy insegura", relató.

Luego, añadió: "(Me dice) que me pueden robar en cualquier momento, que en una moto me pueden rapar el celular. Luego me dice que todo es culpa de los venezolanos. O sea, imagínate".

En ese momento del video añadió un registro que capturó mientras hablaba el conductor, quien dijo que las personas de nacionalidad venezolana "traen métodos criminales y todo ese tipo de cosas". "Hay mucho extranjero cometiendo delitos", se le oye decir.

Taxista mencionó a Agusto Pinochet

El influencer continuó contando el episodio y recordó que luego le dijo que quería ir al centro de la capital, al palacio de La Moneda y al Museo Salvador Allende, ubicado en barrio República.

"Él me dice, '¿pero por qué quiere ir por allá a ese museo? ¿Le parece muy importante?'. Y yo, 'pues quiero quiero conocer, me parece que tiene un valor enorme usted histórico' y me dice, 'creo que le han contado una historia equivocada'".

"Inmediatamente me empieza a hablar bien de Pinochet y a hablar mal de Salvador Allende", agregó el cibernauta colombiano, quien concluyó la historia revelando las palabras finales del taxista, antes de bajar del vehículo.

"Cuando me voy a bajar aquí donde me voy a hospedar, me dice que la inseguridad es no solo de los venezolanos, no es culpa solo de los venezolanos, sino también de nosotros los colombianos. Y dice que no para qué nos vamos a poner máscaras, algo así", concluyó.

Mira el registro a continuación: