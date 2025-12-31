 ¿Con maleta o uvas? Las cábalas más populares para comenzar el 2026 con buena suerte - Chilevisión
Minuto a minuto
Proyecto busca eliminar la renovación de licencias hasta los 65 años: ¿En qué consiste? VIDEO | Densa columna de humo cubre el cielo: Incendio de gran magnitud en bodegas de Lo Espejo Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro Cathy Barriga rechaza acuerdo con Fiscalía y confirma que irá a juicio: “Se puede demostrar mi inocencia” Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
31/12/2025 15:11

¿Con maleta o uvas? Las cábalas más populares para comenzar el 2026 con buena suerte

Ya sea para atraer el amor, dinero o viajes, hay tradiciones que se mantienen vigente cada noche, tanto para cerrar ciclos como para atraer buena energía.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Las cábalas más populares para cerrar el año y atraer la buena suerte vuelven a tomarse las celebraciones de Año Nuevo en la previa del 2026. 

Como cada 31 de diciembre, estas tradiciones se repiten para expresar con simbolismos deseos personales para enfrentar el nuevo año.

Ya sea comer lentejas, usar ropa interior de colores o brindar con un anillo en la copa, las cábalas se han convertido en un ritual para atraer el amor, dinero o viajes.

Cábalas para Año Nuevo

  •  12 uvas

Cada uva representa un mes del nuevo año y se deben consumir a medianoche. Generalmente se pide un deseo o meta por cada bocado.

  • Ropa interior de colores

El color de la ropa interior debende de la intención de cada persona. Los más comunes son amarillo para atraer abundancia y prosperidad y rojo para el amor y la pasión.

  • Paseo con maletas

Quienes quieran viajar durante el 2026 deben tomar una maleta y salir a dar una vuelta por la cuadra o el patio.

  • Dinero en el zapato

Quienes buscan estabilidad económica deben colocar un billete dentro del zapato derecho y mantenerlo durante toda la noche de Año Nuevo.

  • Comer lentetas

En muchas mesas chilenas, las lentejas no pueden faltar ya que simboliza la abundancia económica. También es común guardar unas lentejas en la billetera o cartera para atraer abundancia todo el año. 

  • Quemar lo malo

Otra cábala consiste en escribir en un papel aquellos recuerdos, situaciones o experiencias que se quiere dejar atrás, y luego quemar el papel. El acto de quemar simboliza la eliminación de cargas negativas pasadas.

  • Anillo en la copa para atraer el amor

Entre las cábalas más populares para quienes esperan encontrar pareja. Para eso, deben colocar un anillo de oro o plata dentro de la copa del brindis.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Horarios Año Nuevo 2026: Así funcionará el comercio este 31 de diciembre y 1 de enero

Lo último

Lo más visto

Quiebres amorosos que marcaron el 2025: Las rupturas más comentadas del año

Separaciones inesperadas, comunicados en redes sociales y relaciones que parecían sólidas llegaron a su fin durante 2025, generando sorpresa y debate entre seguidores y el mundo del espectáculo.

29/12/2025

Quién es NES, el productor musical urbano que cumple prisión preventiva tras denuncia por secuestro

Ha trabajado con artistas como Cris MJ, Julianno Sosa y Standly y cuenta con éxitos con millonarias cifras en streaming. Hoy cumple la medida catuelar tras ser acusado de retener por 24 horas y torturar a uno de sus trabajadores.

31/12/2025

Los famosos que fallecieron en 2025: Las despedidas que marcaron el año en Chile y el mundo

El mundo del espectáculo, la música, la televisión y el deporte despidió este 2025 a figuras que marcaron generaciones, dejando un legado imborrable en la cultura popular y en la memoria de sus seguidores.

31/12/2025

Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.

31/12/2025