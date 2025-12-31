¿Con maleta o uvas? Las cábalas más populares para comenzar el 2026 con buena suerte - Chilevisión

Ya sea para atraer el amor, dinero o viajes, hay tradiciones que se mantienen vigente cada noche, tanto para cerrar ciclos como para atraer buena energía.

Las cábalas más populares para cerrar el año y atraer la buena suerte vuelven a tomarse las celebraciones de Año Nuevo en la previa del 2026.

Como cada 31 de diciembre, estas tradiciones se repiten para expresar con simbolismos deseos personales para enfrentar el nuevo año.

Ya sea comer lentejas, usar ropa interior de colores o brindar con un anillo en la copa, las cábalas se han convertido en un ritual para atraer el amor, dinero o viajes.

Cábalas para Año Nuevo

12 uvas

Cada uva representa un mes del nuevo año y se deben consumir a medianoche. Generalmente se pide un deseo o meta por cada bocado.

Ropa interior de colores

El color de la ropa interior debende de la intención de cada persona. Los más comunes son amarillo para atraer abundancia y prosperidad y rojo para el amor y la pasión.

Paseo con maletas

Quienes quieran viajar durante el 2026 deben tomar una maleta y salir a dar una vuelta por la cuadra o el patio.

Dinero en el zapato

Quienes buscan estabilidad económica deben colocar un billete dentro del zapato derecho y mantenerlo durante toda la noche de Año Nuevo.

Comer lentetas

En muchas mesas chilenas, las lentejas no pueden faltar ya que simboliza la abundancia económica. También es común guardar unas lentejas en la billetera o cartera para atraer abundancia todo el año.

Quemar lo malo

Otra cábala consiste en escribir en un papel aquellos recuerdos, situaciones o experiencias que se quiere dejar atrás, y luego quemar el papel. El acto de quemar simboliza la eliminación de cargas negativas pasadas.

Anillo en la copa para atraer el amor

Entre las cábalas más populares para quienes esperan encontrar pareja. Para eso, deben colocar un anillo de oro o plata dentro de la copa del brindis.