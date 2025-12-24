EN VIVO | ¡Está en camino! Sigue el recorrido del Viejito Pascuero y revisa cuántos regalos ha entregado en el mundo - Chilevisión

¡Sólo quedan horas para la Navidad! Revisa gratis, en vivo y online en qué parte del mundo se encuentra el Viejito Pascuero y todos los detalles sobre su viaje desde el Polo Norte.

La celebración de Noche Buena y Navidad está a horas de comenzar y el Viejito Pascuero decidió implementar una plataforma donde puedes seguir en vivo su trayecto para saber cuánto tiempo falta para que aparezca en tu hogar.

Además, habilitó una sección exclusiva donde puedes conocer detalles inéditos del proceso de entrega de regalos y cómo se ha preparado para esta Navidad ¿Sabías que hubo unos pingüinos que intentaron entrar a la fábrica? ¡El Viejito Pascuero te lo contará todo!

¿Cómo seguir EN VIVO donde viene el Viejito Pascuero?

La plataforma fue habilitada a través de Google y se llama "Santa Tracker". En ella tienes el mapa con el que puedes ver en vivo y gratis el recorrido del Viejito Pascuero por el mundo y revisar en tiempo real cuántos regalos ha entregado.

Pero eso no es todo, puedes mirar fotografías de los lugares en los que se encuentra y utilizar un traductor personalizado para aprender cómo se dicen las principales frases que se utilizan en las fiestas de fin de año en todos los idiomas.

Además, el Viejito Pascuero te contará dos historias a través de videos: Cómo se prepara él y todos en el Polo Norte para empezar a entregar los regalos y la historia sobre cómo unos pingüinos burlaron la contraseña de la fábrica de regalos para poder utilizar todo.

Para ello debes cumplir con los siguientes pasos: