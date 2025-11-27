Teletón 2025: ¿Cuál es la meta de este año? - Chilevisión

Entre el viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la Teletón 2025, que como gran novedad tiene el regreso al Estadio Nacional.

Solo horas quedan para una nueva cruzada solidaria como lo es la Teletón, que este viernes 28 y sábado 29 de noviembre tendrá su versión 2025.

Como es habitual, el evento comenzará en el Teatro Teletón y a diferencia de los dos últimos años (Quinta Vergara de Viña del Mar), el cierre se hará en el Estadio Nacional, que contará con un variado show, que va de música, entretención y humor.

Artistas que dirán presente en Estadio Nacional en Teletón 2025

Este será el bloque 6, el cual se realizará en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas del sábado 29 de noviembre.

Obertura.

Myriam Hernández.

Pablo Alborán.

Zúmbale Primo.

Ana Torroja.

Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz.

Lucero.

María José Quintanilla.

Show de magia de Jean Paul Olhaberry.

Stefan Kramer.

Gino Mella.

Francisca Valenzuela.

Paulina Rubio.

Noche de Brujas.

¿Cuál es la meta de la Teletón 2025?

La meta a la que pretende llegar Teletón este 2025 es de $40.502.617.946 (cuarenta mil quinientos dos millones seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y seis pesos).

Este monto es muy superior al del año pasado, el cual se superó y cuya cifra ascendía a $38.044.459.976 (treinta y ocho mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil novecientos setenta y seis pesos).