Subsidio a la Calefacción se paga esta semana: Revisa con tu RUT si recibes los $100 mil

El beneficio, también conocido como exBono Leña, consiste en una transferencia directa destinada a hogares de un lugar determinado del país y que pertenecen al 80% de vulnerabilidad de acuerdo al Registro Social de Hogares.

El Subsidio a la Calefacción, popularmente conocido como Bono Leña, es un beneficio económico que entrega el Estado para aliviar los gastos de calefacción durante el invierno.

Este aporte monetario consiste en un pago único de $100 mil por hogar y no requiere de postulación. Por lo que, quienes cumplan los requisitos establecidos podrán comprar el beneficio.

A raíz de lo anterior, es que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia habilitó este lunes 23 de marzo la posibilidad de que los ciudadanos puedan revisar con su RUT si reciben el Subsidio de Calefacción.





Subsidio de Calefacción: Revisa con tu RUT si recibes

Para conocer si eres beneficiario del Subsidio de Calefacción, debes ingresar a la plataforma destinada por el Ministerio de Desarrollo: subsidiocalefaccion.gob.cl.

En ella debes ingresar tu RUT y tu fecha de nacimiento.

Completadas ambas casillas, el sistema te dirá si recibes o no el subsidio.

Para quienes resulten beneficiarios, las fechas de pago del Subsidio de Calefacción 2026 son las siguientes:

Requisitos para acceder al Subsidio a la Calefacción 2026

Para obtener el Subsidio a la Calefacción, los dos requisitos principales son que las familias deben residir en la región de Aysén y pertenecer al 80% más vulnerable del RSH.

También se prioriza a grupos familiares que: