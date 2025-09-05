¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Esto es lo que debes hacer en el cambio de hora para este sábado - Chilevisión

Para pasar al huso del horario de verano, durante la noche de este sábado se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

El sábado 6 de septiembre de 2025, a las 23:59 horas, en Chile se realizará el tradicional cambio de hora, medida que busca aprovechar de mejor forma la luz natural y que cada año genera dudas en la población.

Para pasar al huso del horario de verano en nuestro país, se deberán modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

¿Cuándo y dónde se aplica el cambio de hora?

En el Chile continental (desde Arica y Parinacota hasta Aysén), el cambio rige la noche del sábado 6 de septiembre .

En Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez , el ajuste también se realiza, pero dos horas antes que en el continente.

La Región de Magallanes y la Antártica Chilena mantiene su hora fija durante todo el año, por lo que no debe modificar relojes.

Entonces, ¿se adelanta o se atrasa el reloj?

Al llegar a las 00:00 horas del domingo 7 de septiembre, los relojes deben adelantarse en una hora, pasando inmediatamente a las 01:00 de la madrugada.

Esto marca el inicio del Horario de Verano 2025–2026, que se extenderá hasta el primer trimestre del año siguiente.