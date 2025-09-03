Cambio de hora: ¿Puede generar impacto en las personas? - Chilevisión

El cambio de hora en Chile, programado para este sábado 6 de septiembre, trae consigo un ajuste que va más allá de mover las manecillas del reloj. A continuación te contamos cómo se puede reflejar en tu cuerpo.

Restan solo días para que gran parte del territorio chileno experimente el paso del horario de invierno al de verano.

Una modificación que algunos expertos alertan, podría impactar directamente en el ciclo circadiano, el sistema interno que regula el sueño y la vigilia.

Cuando el sábado 6 de septiembre llegue a su fin, los relojes de Chile deberán adelantarse una hora, pasando de las 23:59 a la 1:00 horas de la madrugada del domingo.

Impactos del cambio de horario en las personas

Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño, advierte que con este cambio de hora muchas personas puede que experimenten somnolencia diurna, falta de concentración o irritabilidad durante los días posteriores al cambio.

Según adelanta la especialista, estos efectos se producen porque la alteración horaria desajusta la producción de melatonina, la hormona del sueño, dificultando conciliar el descanso y provocando despertares nocturnos más frecuentes, sobre todo en niños y adultos mayores.

“Dormir bien durante el cambio de hora es posible si se incorporan rutinas sencillas. Lo importante es preparar al cuerpo con pequeños ajustes para que el impacto no sea tan brusco”, señala Teresa.

Recomendaciones para el cambio al horario de verano

Entre las recomendaciones entregadas para aminorar el impacto que podría tener el cambio de horario destacan: