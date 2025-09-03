 Cambio de hora: ¿Puede generar impacto en las personas? - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 18:38

Cambio de hora: ¿Puede generar impacto en las personas?

El cambio de hora en Chile, programado para este sábado 6 de septiembre, trae consigo un ajuste que va más allá de mover las manecillas del reloj. A continuación te contamos cómo se puede reflejar en tu cuerpo.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo días para que gran parte del territorio chileno experimente el paso del horario de invierno al de verano.

Una modificación que algunos expertos alertan, podría impactar directamente en el ciclo circadiano, el sistema interno que regula el sueño y la vigilia.

Cuando el sábado 6 de septiembre llegue a su fin, los relojes de Chile deberán adelantarse una horapasando de las 23:59 a la 1:00 horas de la madrugada del domingo. 

Impactos del cambio de horario en las personas 

Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño, advierte que con este cambio de hora muchas personas puede que experimenten somnolencia diurna, falta de concentración o irritabilidad durante los días posteriores al cambio.

Según adelanta la especialista, estos efectos se producen porque la alteración horaria desajusta la producción de melatonina, la hormona del sueño, dificultando conciliar el descanso y provocando despertares nocturnos más frecuentes, sobre todo en niños y adultos mayores.

“Dormir bien durante el cambio de hora es posible si se incorporan rutinas sencillas. Lo importante es preparar al cuerpo con pequeños ajustes para que el impacto no sea tan brusco”, señala Teresa.

Recomendaciones para el cambio al horario de verano 

Entre las recomendaciones entregadas para aminorar el impacto que podría tener el cambio de horario destacan:

  • Adelantar o atrasar la hora de dormir de manera gradual en los días previos.
  • Evitar el uso de pantallas antes de acostarse, exponerse a la luz natural por la mañana y
  • Contar con un colchón que favorezca la adaptación del cuerpo para potenciar un descanso profundo.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025