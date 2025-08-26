Cambio de hora en Chile: Este día comienza el horario de verano en gran parte del territorio nacional - Chilevisión

En menos de dos semanas el horario de invierno ya será historia para gran parte del país y habrá que ajustar el reloj.

Cada vez queda menos para un nuevo cambio de hora e inicio del horario de verano en Chile.

En menos de dos semanas el horario de invierno ya será historia para gran parte del territorio nacional y habrá que ajustar el reloj.

Un cambio que resulta importante para evitar confusiones y anticipar un buen descanso.

¿Cuándo es el cambio de horario en Chile?

El horario de invierno en Chile rige hasta el sábado 6 de septiembre, momento en que hay que adelantar la hora del reloj, pues se debe marcar una hora más.

Es decir, cuando el reloj marque las 23:59 horas, habrá que saltar a la 1:00 horas del domingo 7 de septiembre, pasando oficialmente al horario de verano.

Cabe señalar que en Chile contienental el cambio es para todo el país salvo en las regiones de Aysén y Magallanes y Antártica, donde se mantendrá el huso horario actual (UTC-3).

Mientras que en el caso de Chile Insular (Isla de Pascua y las islas Salas y Gómez), los relojes se deberán adelantar 60 minutos a las 22 horas.