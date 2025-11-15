 ¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil - Chilevisión
15/11/2025 16:15

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Este domingo 16 de noviembre se desarrollarán las Elecciones 2025 y quienes hayan sido seleccionados como vocales de mesa en la nómina final deberán cumplir obligatoriamente. A continuación te detallamos qué ocurre en caso de no asistir.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 y ya se conoce la lista definitiva de ciudadanos que deberán cumplir la labor de vocales de mesa durante los comicios. 

Las personas que hayan sido nominadas y no se presenten a cumplir con su labor serán citadas por el Juzgado de Policía Local, instancia donde podrán presentar las excusas correspondientes.

En el caso de no cumplir con los requisitos de excusamiento, se arriesga a recibir una multa que va desde las 2 a 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $138.530 y $554.120 aproximadamente.

Elecciones 2025: Listado de razones para excusarse como vocal de mesa

La normativa vigente del Servel establece que quienes no se presenten este domingo 16 de noviembre solo podrán excusarse por las siguientes razones

  • Estar al cuidado de niños menores de dos años.
  • Estar al cuidado de personas dependientes.
  • Estar embarazada.
  • Estar a más de 300 kilómetros de distancia del local de votación designado.
  • Haber tenido un impedimento de salud que esté acreditado.
  • Tener más de 70 años.
  • Cumplir labores en recintos hospitalarios el mismo día de la elección.

¿Cómo saber si fui escogido como vocal de mesa?

Para revisar si fuiste seleccionado como vocal de mesa en las Elecciones 2025, debes realizar los siguientes pasos: 

  • Ingresa al sitio web oficial del Servicio Electoral (Servel).
  • Haz click en "Consulta de datos electorales".
  • Ingresa tu RUT sin puntos y con dígito verificador.
  • Valida que eres humano a través del Captcha.
  • Haz click en "Consultar".

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación y serás redirigido al sitio web del Servel: 

 

