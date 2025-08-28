Por 36 horas: Anuncian megacorte de agua masivo en siete comunas de Santiago - Chilevisión

La próxima semana se llevará a cabo un prolongado megacorte de agua —por cerca de 36 horas— en Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas.

¿La razón? Las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá Pío Nono con la cumbre del cerro San Cristóbal.

Así, las comunas afectadas serán siete e incluyen la totalidad de Independencia, más sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Providencia y Santiago.

Este es el mapa de la zona afectada por megacorte de agua en Santiago

Esta será el área afectada por el megacorte de agua. ¿Su duración? Desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Puntos de abastecimiento por megacorte de agua en Santiago

La compañía encargada de la distribución del suministro anunció cuáles serán los puntos de abastecimiento:

Independencia:

Rivera esquina Adolfo Ibáñez

Rivera esquina Teniente Bisson

Baldomero Flores esquina El Pino

Estadio Juan Antonio Ríos

Vivaceta esquina San Luis

Alcalde Germán Domínguez esquina Salomón Sack

Fermín Vivaceta esquina Venecia

Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz

Nueva Uno esquina Nueva de Matte

Reina María esquina Angol

Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz

Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo

Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada

Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa

Carrión esquina Fermín Vivaceta

Guanaco esquina General Saavedra

Maruri esquina Plaza Central

Retiro esquina Escanilla

Barnechea esquina Pinto

Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920

Av. La Paz frente al N°482

Renca:

Juana Átala de Hirmas (Callejón)

Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña

Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)

Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)

Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)

Los Helechos esquina Las Siemprevivas

Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)

Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)

Balmaceda esquina Diagonal Poniente

Los Aromos esquina Pje. 12

Santiago:

Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras

Victoria Subercaseaux esquina Rosal

Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)

Santa Isabel esquina Raulí

Lira esquina Curicó

Angamos esquina Santa Victoria

Recoleta:

Dorsal con Diagonal José María Caro

El Manzano con Buenos Aires

Gávila N°1980

Justicia Social N°255

Las Brisas N°680

Las Galaxias N°1210

Recoleta N°2774

Reina de Chile con Vicuña

Einstein con La Conquista

Av. Recoleta con México

Francisco Silva con Esteban Merello

Colo Colo con Unión Española

Bellavista con Av. Recoleta

Antonia López de Bello con Purísima

Camino el Carmen (Cancha el Indio)

Providencia:

El Arzobispo con Bellavista

Antonia López de Bello con Constitución

Bellavista con Carlos Walker Martínez

Conchalí: