Por 36 horas: Anuncian megacorte de agua masivo en siete comunas de Santiago - Chilevisión

La próxima semana se llevará a cabo un prolongado megacorte de agua —por cerca de 36 horas— en Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas.
¿La razón? Las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá Pío Nono con la cumbre del cerro San Cristóbal.
Así, las comunas afectadas serán siete e incluyen la totalidad de Independencia, más sectores de Conchalí, Recoleta, Renca, Quinta Normal, Providencia y Santiago.
Este es el mapa de la zona afectada por megacorte de agua en Santiago
Esta será el área afectada por el megacorte de agua. ¿Su duración? Desde las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.
Puntos de abastecimiento por megacorte de agua en Santiago
La compañía encargada de la distribución del suministro anunció cuáles serán los puntos de abastecimiento:
Independencia:
- Rivera esquina Adolfo Ibáñez
- Rivera esquina Teniente Bisson
- Baldomero Flores esquina El Pino
- Estadio Juan Antonio Ríos
- Vivaceta esquina San Luis
- Alcalde Germán Domínguez esquina Salomón Sack
- Fermín Vivaceta esquina Venecia
- Huasco esquina Plaza Fidel Muñoz
- Nueva Uno esquina Nueva de Matte
- Reina María esquina Angol
- Coronel Alvarado esquina Isidora Errazuriz
- Padre Faustino Gazziero esquina Alfredo Guillermo Bravo
- Fermín Vivaceta esquina Marcos Macuada
- Pablo Urzúa esquina Adolfo Ossa
- Carrión esquina Fermín Vivaceta
- Guanaco esquina General Saavedra
- Maruri esquina Plaza Central
- Retiro esquina Escanilla
- Barnechea esquina Pinto
- Doctor Carlos Lorca Tobar frente N°920
- Av. La Paz frente al N°482
Renca:
- Juana Átala de Hirmas (Callejón)
- Pedro Nolasco esquina Vidal José Manuel Borgoña
- Juan Marín esquina Los Maquis (Plaza)
- Los Aromos esquina Las Morenas (Sapu)
- Enrique Campos esquina Victoria (Plaza)
- Los Helechos esquina Las Siemprevivas
- Las Margaritas esquina Punta del Este (Consultorio)
- Las Margaritas Entre Los Clarines y Los Lirios (Colegio)
- Balmaceda esquina Diagonal Poniente
- Los Aromos esquina Pje. 12
Santiago:
- Estados Unidos esquina Coronel Santiago Bueras
- Victoria Subercaseaux esquina Rosal
- Av. Vicuña Mackenna N° 97 (Frente a tercera Cía. de Bomberos)
- Santa Isabel esquina Raulí
- Lira esquina Curicó
- Angamos esquina Santa Victoria
Recoleta:
- Dorsal con Diagonal José María Caro
- El Manzano con Buenos Aires
- Gávila N°1980
- Justicia Social N°255
- Las Brisas N°680
- Las Galaxias N°1210
- Recoleta N°2774
- Reina de Chile con Vicuña
- Einstein con La Conquista
- Av. Recoleta con México
- Francisco Silva con Esteban Merello
- Colo Colo con Unión Española
- Bellavista con Av. Recoleta
- Antonia López de Bello con Purísima
- Camino el Carmen (Cancha el Indio)
Providencia:
- El Arzobispo con Bellavista
- Antonia López de Bello con Constitución
- Bellavista con Carlos Walker Martínez
Conchalí:
- Av. Independencia 3499
- Teniente Yavar con Barón de Juras Reales
- Av. Dorsal N°1495
- Guanaco con Dorsal
- Santa Inés con Barón de Juras Reales
- Vivaceta con El Olivo
- Nueva Monterrey con Nueva Monterrey