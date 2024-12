Para capear el calor: 10 películas para ver en familia durante Navidad - Chilevisión

Frozen: El Reino del Hielo Aunque no es estrictamente una película de Navidad, Frozen ha conquistado a millones de familias por su temática de hermandad y sacrificio. Con canciones pegajosas y personajes entrañables, es perfecta para disfrutar con los más pequeños.

Jingle All the Way

Una divertida comedia protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que busca el regalo perfecto para su hijo en la víspera de Navidad. Llena de situaciones cómicas, es una excelente opción para reírse en familia.