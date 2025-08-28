 Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago - Chilevisión
28/08/2025 18:10

Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Aguas Andinas anunció que un prolongado corte de suministro afectará a 6 comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana.

Según señaló la empresa, la suspensión se extenderá por 37 horas: entre las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.

Revisa el mapa de los sectores afectados

Las comunas que verán afectado su suministro de agua potable serán: Conchalí, Recoleta, Renca, Independencia, Providencia y Santiago.

Santiago

  • Al norte en Av. Santa María y Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
  • Al oriente en Av. Vicuña Mackenna
  • Al sur en Av. Santa Isabel
  • Al poniente en Carmen

Providencia

  • Al norte en Av. Carlos Reed
  • Al oriente en C. del Arzobispo
  • Al sur en Av. Providencia
  • Al poniente en Pío Nono y Av. Vicuña Mackenna

Independencia

  • Al norte en Catorce de la Fama y José Pérez Cotapos
  • Al oriente en Belisario Prats y AV. La Paz
  • Al sur en Av. Santa María
  • Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

Recoleta

  • Al norte en Av. Dorsal y Reina de Chile
  • Al oriente en Canal del Carmen
  • Al sur en Av. Santa María
  • Al poniente en Av. La Paz y Av. El Guanaco

Conchalí

  • Al norte en El Olivo y Av. Dorsal
  • Al oriente en Av. Independencia y Av. El Guanaco
  • Al sur en José Pérez Cotapos y Catorce de la Fama
  • Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

Renca

  • Al norte en Autopista Central
  • Al oriente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
  • Al sur en Autopista Costanera Norte
  • Al poniente en Caupolicán

Monto aumentado de $250 mil de la PGU comienza a regir la próxima semana: Revisa acá si te corresponde

