Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago - Chilevisión

Aguas Andinas anunció que un prolongado corte de suministro afectará a 6 comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana.
Según señaló la empresa, la suspensión se extenderá por 37 horas: entre las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.
El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.
Revisa el mapa de los sectores afectados
Las comunas que verán afectado su suministro de agua potable serán: Conchalí, Recoleta, Renca, Independencia, Providencia y Santiago.
Santiago
- Al norte en Av. Santa María y Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
- Al oriente en Av. Vicuña Mackenna
- Al sur en Av. Santa Isabel
- Al poniente en Carmen
Providencia
- Al norte en Av. Carlos Reed
- Al oriente en C. del Arzobispo
- Al sur en Av. Providencia
- Al poniente en Pío Nono y Av. Vicuña Mackenna
Independencia
- Al norte en Catorce de la Fama y José Pérez Cotapos
- Al oriente en Belisario Prats y AV. La Paz
- Al sur en Av. Santa María
- Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
Recoleta
- Al norte en Av. Dorsal y Reina de Chile
- Al oriente en Canal del Carmen
- Al sur en Av. Santa María
- Al poniente en Av. La Paz y Av. El Guanaco
Conchalí
- Al norte en El Olivo y Av. Dorsal
- Al oriente en Av. Independencia y Av. El Guanaco
- Al sur en José Pérez Cotapos y Catorce de la Fama
- Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
Renca
- Al norte en Autopista Central
- Al oriente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva
- Al sur en Autopista Costanera Norte
- Al poniente en Caupolicán