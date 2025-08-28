Megacorte de agua de 37 horas: Revisa acá el mapa de las comunas afectadas en Santiago - Chilevisión

Aguas Andinas anunció que la prolongada suspensión de su servicio tiene por motivo los trabajos de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago.

Aguas Andinas anunció que un prolongado corte de suministro afectará a 6 comunas de la región Metropolitana durante la próxima semana.

Según señaló la empresa, la suspensión se extenderá por 37 horas: entre las 20:00 horas del viernes 5 de septiembre hasta las 09:00 horas del domingo 7 de septiembre.

El corte tiene como motivo las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano, que unirá desde Pío Nono a la cumbre del cerro San Cristóbal.

Revisa el mapa de los sectores afectados

Las comunas que verán afectado su suministro de agua potable serán: Conchalí, Recoleta, Renca, Independencia, Providencia y Santiago.

Santiago

Al norte en Av. Santa María y Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

Al oriente en Av. Vicuña Mackenna

Al sur en Av. Santa Isabel

Al poniente en Carmen

Providencia

Al norte en Av. Carlos Reed

Al oriente en C. del Arzobispo

Al sur en Av. Providencia

Al poniente en Pío Nono y Av. Vicuña Mackenna

Independencia

Al norte en Catorce de la Fama y José Pérez Cotapos

Al oriente en Belisario Prats y AV. La Paz

Al sur en Av. Santa María

Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

Recoleta

Al norte en Av. Dorsal y Reina de Chile

Al oriente en Canal del Carmen

Al sur en Av. Santa María

Al poniente en Av. La Paz y Av. El Guanaco

Conchalí

Al norte en El Olivo y Av. Dorsal

Al oriente en Av. Independencia y Av. El Guanaco

Al sur en José Pérez Cotapos y Catorce de la Fama

Al poniente en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva

Renca