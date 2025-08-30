Licencia de conducir digital comenzará a operar este lunes en la RM: Revisa su funcionamiento - Chilevisión

Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.
Desde enero de 2025, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) del Ministerio de Transportes inició la implementación de la nueva licencia de conducir digital.
Una de las novedades de esta nueva herramienta es que, quienes la reciban, la tendrán disponible a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular.
Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.
Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.
Para realizar el trámite se requiere lo siguiente: