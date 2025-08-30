 Licencia de conducir digital comenzará a operar este lunes en la RM: Revisa su funcionamiento - Chilevisión
Minuto a minuto
Detienen a sospechoso del crimen de mujer asesinada tras no dejarse adelantar en San Pedro de la Paz Los próximos 28 y 29 de noviembre: Cuál es el monto que tiene que superar la Teletón 2025 “Se está pasando 10 pueblos”: Johannes Kaiser criticó sanción a Natalia Valdebenito por rutina A días de histórica condena: Hija de víctima de femicidio lesbofóbico perdió su casa en incendio Temblor remece a la zona norte del país
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/08/2025 09:50

Licencia de conducir digital comenzará a operar este lunes en la RM: Revisa su funcionamiento

Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana. 

Publicado por Gabriela Valdés

Desde enero de 2025, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) del Ministerio de Transportes inició la implementación de la nueva licencia de conducir digital.

Una de las novedades de esta nueva herramienta es que, quienes la reciban, la tendrán disponible a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular.

¿Cuándo comienza a operar en la RM la licencia de conducir digital?

Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana. 

Desde este lunes, el documento físico incorporará un código QR exclusivo para identificar posibles falsificaciones, además de habilitar la descarga de su versión digital vinculada a la ClaveÚnica.

¿Quiénes obtienen la Licencia de Conducir Digital?

Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en solo dos casos:

  • A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir de este 1 de septiembre).
  • A quienes renueven el documento.

¿Cómo renovar u obtener la licencia de conducir clase B?

Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.

Para realizar el trámite se requiere lo siguiente:  

  • Licencia de conducir anterior.
  • Presentar cédula de identidad.
  • Rendir examen psicotécnico, reflejo y vista.
  • Licencias profesionales se deberán rendir un examen teórico. 

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir?

La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos:
  • Edad mínima de 18 años (mayores de 17 años pueden solicitarla en situaciones excepcionales).
  • Ser egresado de enseñanza básica.
  • Tener cédula identidad vigente.
  • Presentar certificado de residencia de la comuna en la que se hace el trámite.
  • Aprobar examen psicométrico.
  • Aprobar examen sensométrico.
  • Aprobar examen médica.
  • Aprobar examen teórico y examen práctico. 
    Publicidad

    Destacamos

    Noticias

    Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: Descubre quiénes son beneficiarios de los $88 mil

    Lo último

    Lo más visto

    Quién fue “Baby Bandito”, el delincuente asesinado en Cerro Navia que inspiró serie de Netflix

    Kevin Olguín fue asesinado la madrugada de este sábado luego de recibir una serie de impactos balísticos al interior de un vehículo en plena vía pública.

    30/08/2025

    “Aventura de una noche”: La enigmática publicación de Karol Dance tras infidelidad

    El animador se grabó con una canción de Aerosmith de fondo que habla sobre la infidelidad y el castigo que se recibe por ello.

    30/08/2025

    Pablo Chill-E explotó tras críticas por dichos contra Kast y Kaiser: “Me vienen a tratar a mí de...”

    El cantante urbano respondió a quienes lo calificaron como "cafiche del Estado" tras una incendiaria opinión en redes sociales.

    29/08/2025

    Teletón 2025: La lista completa de artistas internacionales que cerrarán show en el Estadio Nacional

    El cierre de la cruzada solidaria de 27 horas de duración volvera al recinto de Ñuñoa después de dos versiones realizadas en la Quinta Vergara.

    29/08/2025