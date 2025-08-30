Licencia de conducir digital comenzará a operar este lunes en la RM: Revisa su funcionamiento - Chilevisión

Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.

Desde enero de 2025, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) del Ministerio de Transportes inició la implementación de la nueva licencia de conducir digital.

Una de las novedades de esta nueva herramienta es que, quienes la reciban, la tendrán disponible a través de una aplicación que puedes descargar en tu celular.

¿Cuándo comienza a operar en la RM la licencia de conducir digital?

Este lunes 1 de septiembre inicia la última fase de instauración de la licencia de conducir digital en la región Metropolitana.

Desde este lunes, el documento físico incorporará un código QR exclusivo para identificar posibles falsificaciones, además de habilitar la descarga de su versión digital vinculada a la ClaveÚnica. ¿Quiénes obtienen la Licencia de Conducir Digital? Actualmente, la licencia de conducir digital se entregará en solo dos casos: A quienes vayan a obtenerla por primera vez (a partir de este 1 de septiembre).

A quienes renueven el documento.

¿Cómo renovar u obtener la licencia de conducir clase B?

Para renovar la licencia de conducir digital se debe asistir a la Dirección de Tránsito correspondiente al domicilio inscrito en la licencia, lugar en el que suelen atender por orden de llegada o agendando hora a través de sus sitios web.

Para realizar el trámite se requiere lo siguiente:

Licencia de conducir anterior .

Presentar cédula de identidad .

Rendir examen psicotécnico, reflejo y vista .

Licencias profesionales se deberán rendir un examen teórico.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir?

La obtención de la licencia de conducir digital tiene los siguientes requisitos: