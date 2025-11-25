Las ocho comunas de Santiago que estarán sin agua por corte del suministro este miércoles - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

La empresa Aguas Andinas informó los próximos cortes de suministro programados en la zona central del país, más específicamente en la región Metropolitana.

La compañía llevará a cabo trabajos para mejorar la calidad del servicio, lo que provocará que haya sectores sin agua por varias horas.

Las comunas afectadas serán un total de ocho: Vitacura, Lo Barnechea, Renca, Macul, Ñuñoa, Peñalolén, La Cisterna y La Florida.

Aguas Andinas informa las comunas afectadas por corte de suministro

Vitacura: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 06:00 del miércoles 26 de noviembre.

Lo Barnechea: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 01:00 del miércoles 26 de noviembre.

Macul: Desde las 15:00 horas del martes 25 de noviembre hasta las 03:00 del miércoles 26 de noviembre.

Renca: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

Ñuñoa: Desde las 15:00 horas del miércoles 26 de noviembre hasta las 03:00 del jueves 27 de noviembre.

Peñalolén: Desde las 15:00 horas hasta las 21:00 del miércoles 26 de noviembre.

La Cisterna: Desde las 15:30 horas hasta las 21:30 del miércoles 26 de noviembre.