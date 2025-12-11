¿Hasta qué hora puedo votar en las Elecciones 2025? Revisa el horario oficial del cierre de mesas - Chilevisión

Chilenas y chilenos elegirán al próximo presidente/a de la República, que resultará electo/a entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Este domingo 14 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones 2025, en que la ciudadanía volverá en masa a las urnas.

En esta ocasión, chilenas y chilenos elegirán al próximo presidente/a de la República, que resultará electo/a entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

¿Hasta qué hora se puede votar en las Elecciones 2025?

De acuerdo a la información del Servicio Electoral de Chile (Servel), las mesas receptoras de sufragio abrirán a las 08:00 y cerrarán a las 18:00 horas.

De todas formas, debes considerar que el cierre será a esa hora solo si no quedan personas esperando para ejercer su voto.

Elecciones 2025: Voto obligatorio y multas por no hacerlo

En estas Elecciones 2025, tal como ha sido hasta ahora, el voto será obligatorio y quienes no concurran a las urnas se arriesgan a multas que van desde las 0,5 y 1,5 UTM.

Es decir, que quienes no participen y estén habilitados para hacerlo deberán pagar entre $35 mil y $105 mil pesos, aproximadamente.