Fondas veganas en Santiago 2025: Dónde celebrar Fiestas Patrias con opciones sin carne - Chilevisión

18/09/2025 09:19

Fondas veganas en Santiago 2025: Dónde celebrar Fiestas Patrias con opciones sin carne

Las Fondas Veganas son la alternativa perfecta para quienes deseen salir a celebrar Fiestas Patrias en un espacio cuyos alimentos no contengan carne o productos de origen animal. Acá, diez lugares para visitar en los feriados.

Publicado por CHV Noticias

Comienzan las Fiestas Patrias y cada vez son más las personas que buscan fondas o puntos de celebración que tengan opciones veganas para sus asistentes. 

Ante esto, la organización internacional "Veganuary" realizó por tercer año consecutivo una guía con todas las fondas y alternativas veganas para disfrutar de la semana dieciochera en la Región Metropolitana

A continuación te contamos de 10 fondas veganas para disfrutar las Fiestas Patrias en Santiago. 

10 fondas veganas en la región Metropolitana

Comuna: Santiago 

  • Festival Santiago Vegan 

    • Ubicación: Centro Cultural Perrera Arte – Parque de los Reyes, Santiago

    • Horarios: 18 y 19 de septiembre, de 12:00 a 19:30 horas

    • Precios: $3.000.

  • Vegan Tasty 

    • Ubicación: Ricardo Cumming 56 – B.

    • Horarios: 17 al 21 de septiembre, de 13:00 a 21:00 horas.

    • Precios: Entrada liberada.

  • Veg Fonda – Santiago

    • Ubicación: Compañía de Jesús 2085.

    • Horarios: del 17 al 21 de septiembre.

    • Precios: Entrada liberada.

  • Antifonda – Santiago (Barrio República)

    • Ubicación: Diabla Katana – Maturana 13.

    • Horarios: 17 y 18 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas.

    • Precios: Entrada liberada.

  • Vegan Fonda – Santiago 

    • Ubicación: Portales 3185.

    • Horarios: del 18 al 20 de septiembre, de 13:00 a 19:00 horas.

    • Precios: Entrada liberada.

    Comuna: Macul

    • 4ta Fonda Vegana La Pajarera – Macul

      • Ubicación: Arturo Gordon 3908.

      • Horarios: 18 de septiembre, de 13:00 a 20:00 horas.

      • Precios: Entrada liberada.

    Comuna: Providencia

    • La Gran Fonda Katako Vegan – Providencia

      • Ubicación: Seminario 130, Providencia

      • Horarios: del 17 al 20 de septiembre.

        • Día 17: 13:00 a 00:00 horas.

        • Días 18, 19 y 20: hasta las 02:00 horas.

      • Precios: Entrada liberada

    • Antifonda – Providencia

      • Ubicación: Av. Providencia 37, Metro Baquedano

      • Horarios: 13 al 21 de septiembre, desde las 16:30 horas hasta agotar stock.

      • Precios: Entrada liberada.

    Comuna: Ñuñoa

    • Antifonda Tierra Libre – Ñuñoa

      • Ubicación: Miguel Claro 2220.

      • Horarios: 16 y 17 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas.

      • Precios: Entrada liberada.

    Comuna: Recoleta

    • La Antifonda 100% Vegan – Recoleta

      • Ubicación: Espacio Fénix, Santa Filomena 132.

      • Horarios: 20 de septiembre, de 15:00 a 22:00 horas.

      • Precios: $2.000.

