Fondas veganas en Santiago 2025: Dónde celebrar Fiestas Patrias con opciones sin carne - Chilevisión

Las Fondas Veganas son la alternativa perfecta para quienes deseen salir a celebrar Fiestas Patrias en un espacio cuyos alimentos no contengan carne o productos de origen animal. Acá, diez lugares para visitar en los feriados.
Comienzan las Fiestas Patrias y cada vez son más las personas que buscan fondas o puntos de celebración que tengan opciones veganas para sus asistentes.
Ante esto, la organización internacional "Veganuary" realizó por tercer año consecutivo una guía con todas las fondas y alternativas veganas para disfrutar de la semana dieciochera en la Región Metropolitana.
A continuación te contamos de 10 fondas veganas para disfrutar las Fiestas Patrias en Santiago.
Festival Santiago Vegan
Ubicación: Centro Cultural Perrera Arte – Parque de los Reyes, Santiago
Horarios: 18 y 19 de septiembre, de 12:00 a 19:30 horas
Precios: $3.000.
Vegan Tasty
Ubicación: Ricardo Cumming 56 – B.
Horarios: 17 al 21 de septiembre, de 13:00 a 21:00 horas.
Precios: Entrada liberada.
Veg Fonda – Santiago
Ubicación: Compañía de Jesús 2085.
Horarios: del 17 al 21 de septiembre.
Precios: Entrada liberada.
Antifonda – Santiago (Barrio República)
Ubicación: Diabla Katana – Maturana 13.
Horarios: 17 y 18 de septiembre, de 12:00 a 21:00 horas.
Precios: Entrada liberada.
Vegan Fonda – Santiago
Ubicación: Portales 3185.
Horarios: del 18 al 20 de septiembre, de 13:00 a 19:00 horas.
Precios: Entrada liberada.
4ta Fonda Vegana La Pajarera – Macul
Ubicación: Arturo Gordon 3908.
Horarios: 18 de septiembre, de 13:00 a 20:00 horas.
Precios: Entrada liberada.
La Gran Fonda Katako Vegan – Providencia
Ubicación: Seminario 130, Providencia
Horarios: del 17 al 20 de septiembre.
Día 17: 13:00 a 00:00 horas.
Días 18, 19 y 20: hasta las 02:00 horas.
Precios: Entrada liberada
Antifonda – Providencia
Ubicación: Av. Providencia 37, Metro Baquedano
Horarios: 13 al 21 de septiembre, desde las 16:30 horas hasta agotar stock.
Precios: Entrada liberada.
Antifonda Tierra Libre – Ñuñoa
Ubicación: Miguel Claro 2220.
Horarios: 16 y 17 de septiembre, de 12:00 a 20:00 horas.
Precios: Entrada liberada.
La Antifonda 100% Vegan – Recoleta
Ubicación: Espacio Fénix, Santa Filomena 132.
Horarios: 20 de septiembre, de 15:00 a 22:00 horas.
Precios: $2.000.