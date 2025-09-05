Estudiantes pueden recibir beca de hasta $1,2 millones: Revisa la lista de beneficios de Junaeb - Chilevisión

Estos beneficios incluyen becas de mantención, alimentación, residencias, apoyo tecnológico y salud. A continuación, conoce los principales aportes económicos para estudiantes.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entrega cada año una amplia gama de beneficios para estudiantes en Chile, orientados a apoyar la permanencia en el sistema educativo y mejorar las condiciones de estudio de niños, niñas y adolescentes.

Estos beneficios incluyen becas de mantención, alimentación, residencias, apoyo tecnológico y salud, lo que convierte a JUNAEB en uno de los organismos clave en la política pública de apoyo estudiantil.

Los principales beneficios económicos de Junaeb

Pensando para el año 2026, estos son los programas más destacados de Junaeb, algunos incluyen aportes económicos que pueden llegar hasta

Beca Presidente de la República : 6,2 UTM ($429.400 aprox) para estudiantes de enseñanza media y 12,4 UTM ($858.800 aprox) para enseñanza superior, que se recibirán en hasta 10 cuotas al año .

Beca Indígena : $100.000 al año para educación básica, $208.000 al año para enseñanza media y $654.600 al año para educación superior (dividido en cuotas).

Beca Integración Territorial : $18,7 UTM anuales ($1,2 millones aprox) para estudiantes de enseñanza media que deben trasladarse a otra región (pagado en cuotas).

BAES (Beca de Alimentación para la Educación Superior) : $48.000 mensuales depositados en una tarjeta electrónica para compra de alimentos en supermercados y comercios asociados.

Beca Práctica Técnico Profesional: $65.000 por una sola vez, dirigida a estudiantes de 3° y 4° medio de enseñanza técnico-profesional que realizan práctica.

Otros beneficios no monetarios:

Programa de Alimentación Escolar (PAE) : entrega de desayuno, almuerzo y/o once diaria gratuita a estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados.

Becas TIC : entrega de un computador portátil con programas educativos a estudiantes de 7° básico.

Programas de Salud Escolar: entrega de lentes ópticos, atención dental y otros apoyos, sin costo para las familias.

¿Cómo postular a los beneficios de JUNAEB?

La mayoría de los beneficios requieren inscripción en línea a través del Sistema de Becas y Programas (SINAB) de JUNAEB.

En este portal, los estudiantes y sus familias pueden consultar requisitos, postular y hacer seguimiento al estado de su beneficio.

Requisitos generales

Si bien cada beneficio tiene condiciones específicas, en general se consideran: