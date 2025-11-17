Estas son las comunas de la RM que sufrirán cortes de agua este martes 18 y miércoles 19 de noviembre - Chilevisión

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 18 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en tres comunas de la región Metropolitana de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles 19.

Las comunas que se verán afectadas por el anuncio de Aguas Andinas son: Las Condes, Peñalolén y Buin.

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes y miércoles

Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 18 y las 03:00 horas del miércoles 19 de noviembre.

Peñalolén: Por cambio de válvula, entre las 15:00 horas del martes 18 y las 03:00 horas del miércoles 19 de noviembre.