 Estas son las comunas de la RM que sufrirán cortes de agua este martes 18 y miércoles 19 de noviembre - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en Torres del Paine: Reportan tragedia con un turista muerto, un desaparecido y un hipotérmico Los exuniformados que llegan al Congreso: El giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público Las grandes derrotas de las Elecciones 2025: Estos son los nombres que quedaron fuera del Congreso El derrumbe electoral de Evelyn Matthei: Cómo se fraguó la peor derrota en su vida política Las claves detrás de la sorprendente votación de Franco Parisi y su mensaje a Kast y Jara: “Gánense los votos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
17/11/2025 21:26

Estas son las comunas de la RM que sufrirán cortes de agua este martes 18 y miércoles 19 de noviembre

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa sanitaria y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este martes 18 de noviembre se llevará a cabo un corte de agua potable en tres comunas de la región Metropolitana de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener de regreso el servicio en la madrugada del miércoles 19. 

Las comunas que se verán afectadas por el anuncio de Aguas Andinas son: Las Condes, Peñalolén y Buin.

Revisa acá las zonas afectadas por corte de agua este martes y miércoles

  • Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 horas del martes 18 y las 03:00 horas del miércoles 19 de noviembre. 

  • Peñalolén: Por cambio de válvula, entre las 15:00 horas del martes 18 y las 03:00 horas del miércoles 19 de noviembre. 

  • Buin: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y las 23:00 horas del martes 18 de noviembre. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Lo último

Lo más visto

Así quedó el Senado y la Cámara de Diputados tras las Elecciones 2025

Tras las votaciones se sumarán 23 senadores a la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se definieron a los nombres que ocuparán los 155 escaños. Así fue la tendencia en estas elecciones.

17/11/2025

¿Cómo les fue a los famosos en las Elecciones 2025? Los que llegarán al Congreso y los que perdieron

En una jornada marcada por alta expectación, distintas figuras de las comunicaciones, la cultura y el deporte se convirtieron en nuevos parlamentarios.

17/11/2025

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

17/11/2025

Región por región: ¿Dónde ganó Jara, Kast y Parisi en la primera vuelta de Elecciones 2025?

Los resultados de este domingo dejaron un mapa político diverso, con diferencias claras entre el norte, centro y sur del país.

17/11/2025