Enel anuncia cortes de luz para más de 10 comunas de Santiago este fin de semana largo - Chilevisión

14/08/2025 17:30

Enel anuncia cortes de luz para más de 10 comunas de Santiago este fin de semana largo

La compañía eléctrica tiene programadas varias interrupciones del servicio para los tres días del fin de semana largo.

Publicado por CHV Noticias

Enel anunció nuevos cortes de luz programados para este fin de semana largo, que afectarán varias comunas del gran Santiago este viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto. 

La empresa realizará trabajos en diferentes comunas, los que dependiendo del sector podrían durar hasta seis horas.

Pudahuel, Cerrillos, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Macul, Las Condes, Renca, Maipú, Ñuñoa, entre otras, serán las principales afectadas. 

Cortes de luz para el fin de semana largo

Viernes 15 de agosto

  • Lo Barnechea: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Vitacura: desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Macul: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • San Ramón: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • Renca: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Sábado 16 de agosto

  • San Ramón: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

  • Providencia: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Peñalolén: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Domingo 17 de agosto

  • Las Condes: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Providencia: desde las 10:30 hasta las 13:30 horas.

  • Pudahuel: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Cerrillos: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

