 Enel informa corte de luz en 11 comunas de Santiago para este fin de semana - Chilevisión
08/08/2025 16:29

Enel informa corte de luz en 11 comunas de Santiago para este fin de semana

La compañía agendó trabajos para los días sábado 9 y domingo 10 de agosto. Entérate acá dónde serán los cortes y los horarios.

Publicado por CHV Noticias

La compañía Enel, encargada de la distribución de electricidad en gran parte de Santiago, anunció que este fin de semana (sábado 9 y domingo 10 de agosto) habrá corte de luz.

¿La razón? La empresa realizará trabajos en terreno que provocarán las interrupciones de energía.

En total, entre ambos días, habrá 11 comunas afectadas y estas serán Santiago, Maipú, Cerrillos, Lo Espejo, La Florida, Lampa, Estación Central, Providencia, La Reina, Ñuñoa y La Cisterna.

Enel anuncia corte de luz para 11 comunas de Santiago el fin de semana

Sábado 9 de agosto

  • La Cisterna. Sábado 9 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Sábado 9 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Ñuñoa. Sábado 9 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Reina. Sábado 9 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Providencia. Sábado 9 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Estación Central. Sábado 9 de agosto desde las 16:30 hasta las 17:30 horas.

  • Lampa. Sábado 9 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 10 de agosto

  • Lo Espejo. Domingo 10 de agosto desde la 01:00 hasta las 06:00 (mañana).

  • Cerrillos. Domingo 10 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Maipú. Domingo 10 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Santiago. Domingo 10 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Si tienes dudas de los cortes de energía o te interesa saber si alguna dirección específica sufrirá la interrupción de suministro, puedes consultar en el sitio web de Enel

