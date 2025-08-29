 Enel anuncia corte de luz para 11 comunas este fin de semana en Santiago: Revisa sectores afectados y horarios - Chilevisión
29/08/2025 09:55

Enel anuncia corte de luz para 11 comunas este fin de semana en Santiago: Revisa sectores afectados y horarios

La empresa informó de interrupciones de suministro en más de una decena de comunas de Santiago. Revisa acá dónde, cuándo y por cuánto tiempo.

Publicado por CHV Noticias

Enel, compañía encargada de la distribución de electricidad, anunció cortes de luz en varias comunas de Santiago durante el fin de semana.

Recordemos que la empresa lleva a cabo trabajos de manera diaria para mejorar la calidad del servicio. 

Entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto habrá cortes de luz en 12 sectores de la capital, repartidos en 11 comunas: Peñalolén, Macul, Santiago, Estación Central, Maipú, San Ramón, La Florida, La Granja, Providencia, Renca, Lo Barnechea.  

Cortes de luz para el fin de semana en Santiago

  • Lo Barnechea. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Renca. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Providencia. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Granja. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

  • La Florida. Sábado 30 de agosto desde las 14:30 hasta las 18:00 horas.

  • San Ramón. Sábado 30 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Domingo 31 de agosto

  • Maipú. Domingo 31 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Estación Central. Domingo 31 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • Santiago. Domingo 31 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.

  • Macul. Domingo 31 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Peñalolén. Domingo 31 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

