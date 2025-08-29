Enel anuncia corte de luz para 11 comunas este fin de semana en Santiago: Revisa sectores afectados y horarios - Chilevisión

La empresa informó de interrupciones de suministro en más de una decena de comunas de Santiago. Revisa acá dónde, cuándo y por cuánto tiempo.
Enel, compañía encargada de la distribución de electricidad, anunció cortes de luz en varias comunas de Santiago durante el fin de semana.
Recordemos que la empresa lleva a cabo trabajos de manera diaria para mejorar la calidad del servicio.
Entre el sábado 30 y el domingo 31 de agosto habrá cortes de luz en 12 sectores de la capital, repartidos en 11 comunas: Peñalolén, Macul, Santiago, Estación Central, Maipú, San Ramón, La Florida, La Granja, Providencia, Renca, Lo Barnechea.
Cortes de luz para el fin de semana en Santiago
- Lo Barnechea. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Renca. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Providencia. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
La Granja. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida. Sábado 30 de agosto desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Florida. Sábado 30 de agosto desde las 14:30 hasta las 18:00 horas.
- San Ramón. Sábado 30 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Domingo 31 de agosto
- Maipú. Domingo 31 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Estación Central. Domingo 31 de agosto desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
- Santiago. Domingo 31 de agosto desde las 09:30 hasta las 15:30 horas.
- Macul. Domingo 31 de agosto desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
- Peñalolén. Domingo 31 de agosto desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.