De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anuncia prolongado corte en 6 comunas de Santiago - Chilevisión

Este jueves 16 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.
Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener agua en la madrugada del viernes.
En Santiago serán seis las comunas afectadas: Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, La Florida, Ñuñoa y El Bosque.