De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anuncia prolongado corte en 6 comunas de Santiago - Chilevisión

Esto es parte de trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este jueves 16 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web.

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener agua en la madrugada del viernes.

En Santiago serán seis las comunas afectadas: Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, La Florida, Ñuñoa y El Bosque.

Las comunas afectadas por corte de agua

Lampa: Por ampliación de redes, entre las 15:00 y 21:00 horas del jueves 16.

Lo Barnechea: Por cambio de válvula, entre las 15:00 del jueves 16 y las 01:00 del viernes 17.

Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 del jueves 16 y las 03:00 del viernes 17.

Ñuñoa: Por modificación de matriz, desde las 15:00 del jueves 16 y las 01:00 del viernes 17.

La Florida: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 21:00 horas del jueves 16.