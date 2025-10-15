 De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anuncia prolongado corte en 6 comunas de Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Cámaras de seguridad captan violenta golpiza a dos conserjes en edificio de Santiago Centro Conmoción en Curanilahue: Adulto mayor desaparecido fue encontrado por su hijo y falleció a los pocos minutos Cometieron grave error: Así cayó peligrosa banda que asaltaba a estudiantes universitarios “Inaceptable”: La crítica que se repite de los candidatos presidenciales por error en cuentas de luz Revelan inquietante conducta del hombre que vio por última vez a Krishna Aguilera: “Se fue hace 10 días”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/10/2025 19:20

De jueves a madrugada del viernes: Aguas Andinas anuncia prolongado corte en 6 comunas de Santiago

Esto es parte de trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas.

Este jueves 16 de octubre, se llevará a cabo un corte de agua potable en la ciudad de Santiago, de acuerdo a lo informado por Aguas Andinas a través de su sitio web. 

Esto es parte de unos trabajos programados por la empresa y que obligará a la interrupción del servicio por varias horas, donde en algunos casos los usuarios recién volverán a tener agua en la madrugada del viernes. 

En Santiago serán seis las comunas afectadas: Lampa, Lo Barnechea, Las Condes, La Florida, Ñuñoa y El Bosque. 

Las comunas afectadas por corte de agua 

  • Lampa: Por ampliación de redes, entre las 15:00 y 21:00 horas del jueves 16.

  • Lo Barnechea: Por cambio de válvula, entre las 15:00 del jueves 16 y las 01:00 del viernes 17.

  • Las Condes: Por renovación de redes, entre las 15:00 del jueves 16 y las 03:00 del viernes 17.

  • Ñuñoa: Por modificación de matriz, desde las 15:00 del jueves 16 y las 01:00 del viernes 17.

  • La Florida: Por cambio de válvula, entre las 15:00 y 21:00 horas del jueves 16.

  • El Bosque: Por conexión de redes, entre las 15:30 del jueves 16 y 02:30 horas del viernes 17. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tienen que pedirlo o no lo reciben: Revisa cómo solicitar el bono por hijo con tu RUT

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Balacera en acceso a Metro Vespucio Norte: Asaltaron perfumería y dispararon a guardias

Una cámara de seguridad del local afectado registró el momento en que al menos cinco delincuentes robaron varios productos. El dueño del recinto reportó $20 millones en pérdida.

15/10/2025

Desaparición de Krishna Aguilera: Familia accedió a video clave que daría un vuelco al caso

Este miércoles se cumplen 11 días desde que la joven de 19 años salió desde su casa en San Bernardo. Familiares revelan nuevos antecedentes que apuntan a sospechoso.

15/10/2025

Skarleth Labra confirmó nuevo romance en Fiebre de Baile: Es conocido cantante

La bailarina reconoció que está conociendo a alguien y aclaró la razón por la que no ha mostrado los detalles en sus redes sociales.

15/10/2025

Masiva ausencia de diputados: Fracasa sesión de la Cámara porque no estaban en la sala

Menos de 50 diputados llegaron a la sesión de la mañana de este miércoles al Congreso, por lo que el hemiciclo debió suspender la instancia.

15/10/2025