Revisa con tu RUT si obtienes $100 mil del Subsidio de Calefacción: Requisitos para acceder al bono - Chilevisión

El Subsidio de Calefacción, conocido como ex Bono Leña, entrega un dinero a familias que enfrentan el invierno en zonas de bajas temperaturas. Revisa con tu RUT si puedes recibir este aporte y conoce los requisitos para postular.

El Subsidio de Calefacción es uno de los aportes monetarios que entrega el Estado a los que las personas pueden acceder automáticamente si están en el 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio estatal también conocido como ex Bono Leña contempla un pago de $100 mil destinado a aliviar el costo de la calefacción durante el invierno y no requiere de postulación.

Consulta con tu RUT si recibes el Subsidio de Calefacción

Para revisar si obtienes el Subsidio de Calefacción puedes ingresar tu RUT en la plataforma o en la imagen más abajo.

En la plataforma debes ingresar tu RUT y tu fecha de nacimiento.

Si bien su pago se realizó entre marzo y abril del 2025, si no lo has cobrado porque no sabías te correspondía puedes hacerlo hasta septiembre.

¿Hasta cuándo es el pago del Subsidio de Calefacción?

El pago del Subsidio de Calefacción inició el viernes 28 de marzo pasado y culminó el viernes 4 de abril.

De todas maneras, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia detallaron que existe un plazo de seis meses para cobrarlo.

De esta forma, si eres beneficiario y aún no lo cobras, puedes solicitar el pago presencial hasta el 25 de septiembre de 2025.

Requisitos para acceder al Subsidio de Calefacción

Los requisitos para obtener el Subsidio de Calefacción, las familias deben residir en la región de Aysén y pertenecer al 80% más vulnerable del RSH.

También se prioriza a grupos familiares que: