Cómo ver EN VIVO y GRATIS la Teletón 2025 - Chilevisión

El evento reunirá a los principales canales de televisión, shows y artistas musicales de renombre nacional e internacional, humor y, por supuesto, historias y mensajes de pacientes de la institución.

Quedan pocas horas para el comienzo de la Teletón 2025, cruzada solidaria que estos días 28 y 29 de noviembre se tomará las pantallas de nuestro país.

El evento reunirá a los principales canales de televisión, shows y artistas musicales de renombre nacional e internacional, humor y, por supuesto, historias y mensajes de pacientes de la institución.

¿Cómo ver la Teletón 2025?

Como cada año, la Teletón 2025 será transmitida por todos los canales miembros de la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL).

Para verla en vivo, solo debes sintonizar Chilevisión.

Además, podrás seguir el evento a través de nuestras plataformas digitales:

Streaming online : Transmisión en vivo y online por Chilevisión.cl y CHVNoticias.cl .

: Transmisión en vivo y online por Chilevisión.cl y CHVNoticias.cl App: Disponible en MiCHV, con acceso en vivo para móviles, tablets y SmartTVs.

¿Cuándo empieza la Teletón 2025?

Puedes seguir las 27 horas de transmisión de la Teletón 2025 a partir de este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas.

En esa fecha y horario empezará la Obertura, el primero de los seis bloques del evento, el que se extenderá hasta las 02:00 am.