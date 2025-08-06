Colusión de farmacias: Así podrás revisar si eres beneficiario de la millonaria compensación - Chilevisión

El Sernac y Farmacias Ahumada acordaron un pago de $980 millones, distribuidos a dos grupos de personas y donde los beneficiarios son 34 mil personas.

Tras un largo proceso legal, que duró 17 años, este miércoles el Sernac hizo oficial el acuerdo que alcanzó con Farmacias Ahumada por la recordada colusión de farmacias que se extendió entre 2007 y 2008.

La entidad fiscalizadora y la empresa farmacéutica acordaron un pago de $980 millones, distribuidos a dos grupos de personas y donde los beneficiarios alcanzan los 34 mil consumidores.

¿Cómo saber si eres beneficiario de la compensación?

Para saber si una persona es beneficiario/a del grupo de interés colectivo, a partir del 27 de agosto se habilitará el sitio web www.compensacionfarmacia.cl, una plataforma de consulta que otorgará la información. Para ello cada consumidor deberá ingresar su cédula de identidad y número de documento.



Adicionalmente, Farmacias Ahumada enviará un correo electrónico o mensaje de texto a los teléfonos celulares de los consumidores respecto de los cuales se dispone dicha información, para que ingresen los datos necesarios en el formulario disponible en la plataforma.

Una vez ingresada la solicitud, y siempre que los datos ingresados sean correctos y suficientes, Farmacias Ahumada realizará la transferencia del monto correspondiente a la cuenta corriente o a la cuenta vista correspondiente.

El formulario se encontrará disponible en el sitio web a contar del décimo día hábil (durante 90 días) de que se certifique que la resolución que aprueba el acuerdo conciliatorio quedó firme o ejecutoriada.

Los consumidores beneficiarios que hayan llenado el "Formulario Consumidor Beneficiario", íntegra y correctamente, recibirán el pago en un plazo de 60 días hábiles contados desde el cuadragésimo primer día (41°) hábil desde que se haya certificado que la resolución judicial que aprueba el acuerdo conciliatorio quedó firme o ejecutoriada.