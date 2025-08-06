Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados - Chilevisión

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

Tras un largo proceso judicial, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo conciliatorio con Farmacias Ahumada por la colusión en la venta de medicamentos que beneficiará a cerca de 34 mil consumidores.

Recordemos que esta disputa legal surgió tras el bullado caso de colusión entre 2007 y 2008 en el que Farmacias Ahumada, junto a Salcobrand y Cruz Verde, concertaron alzas de precios de medicamentos.

Acuerdo compensatorio por colusión de Farmacias Ahumada: Monto, beneficiarios y grupos

El acuerdo firmado por Sernac, Farmacias Ahumadas y tres asociaciones de consumidores indica que la empresa deberá pagar una compensación de $980 millones, distribuidos a dos grupos de personas.

El primero, denominado "de interés colectivo" por el organismo, apunta a un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de la empresa, fueron afectados. En total, recibirán $575 millones, lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.

El segundo, llamado de "interés difuso", corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el Bono por Control Niño Sano, que en junio alcanzaba a 16.259. De ellos, cada uno recibirá un monto de $32.620.

La decisión de dividir a los beneficiarios de la compensación en dos grupos fue considerando una serie de variables como el tiempo transcurrido desde el hecho y buscando determinar de manera más fiel a los afectados.

¿Cómo saber si me corresponde la compensación de Farmacias Ahumada por caso de colusión?

El Sernac informó que podrás conocer si te corresponde la compensación a partir del próximo 27 de agosto.

En esa fecha se habilitará el sitio web Compensación Farmacia (clic acá), una plataforma que otorgará toda la información. Para ello, los consumidores deberán consultar usando su cédula de identidad y número de documento.

Para el grupo de interés difuso, el dinero será transferido directamente por el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas beneficiarias del bono por Control Niño Sano.