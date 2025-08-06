 Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados - Chilevisión
Minuto a minuto
Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados Ministra Vallejo acusa “campaña sucia para engañar y mentir” tras nuevo video de la UDI Activan Sistema de Alerta Meteorológica por vientos en dos regiones: Alcanzarán los 90 km/h Confirman fecha del próximo Black Friday en Chile: Será antes de Navidad y durará 4 días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/08/2025 18:19

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

Publicado por CHV Noticias

Tras un largo proceso judicial, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo conciliatorio con Farmacias Ahumada por la colusión en la venta de medicamentos que beneficiará a cerca de 34 mil consumidores.

Recordemos que esta disputa legal surgió tras el bullado caso de colusión entre 2007 y 2008 en el que Farmacias Ahumada, junto a Salcobrand y Cruz Verde, concertaron alzas de precios de medicamentos. 

Acuerdo compensatorio por colusión de Farmacias Ahumada: Monto, beneficiarios y grupos

El acuerdo firmado por Sernac, Farmacias Ahumadas y tres asociaciones de consumidores indica que la empresa deberá pagar una compensación de $980 millones, distribuidos a dos grupos de personas.

El primero, denominado "de interés colectivo" por el organismo, apunta a un universo de 17.652 personas, quienes, según los registros de la empresa, fueron afectados. En total, recibirán $575 millones, lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.

El segundo, llamado de "interés difuso", corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el Bono por Control Niño Sano, que en junio alcanzaba a 16.259. De ellos, cada uno recibirá un monto de $32.620.

La decisión de dividir a los beneficiarios de la compensación en dos grupos fue considerando una serie de variables como el tiempo transcurrido desde el hecho y buscando determinar de manera más fiel a los afectados.

¿Cómo saber si me corresponde la compensación de Farmacias Ahumada por caso de colusión?

El Sernac informó que podrás conocer si te corresponde la compensación a partir del próximo 27 de agosto.

En esa fecha se habilitará el sitio web Compensación Farmacia (clic acá), una plataforma que otorgará toda la información. Para ello, los consumidores deberán consultar usando su cédula de identidad y número de documento.

 Para el grupo de interés difuso, el dinero será transferido directamente por el Instituto de Previsión Social (IPS) a las personas beneficiarias del bono por Control Niño Sano.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Colusión de farmacias: Conoce los montos y quiénes recibirán la millonaria compensación

Lo último

Lo más visto

“Tratando de...”: Revelan cómo es la nueva vida de Fabricio Vasconcellos tras supuesta infidelidad

El bailarín habría dejado la casa que compartía con su esposa, Mariela Román, y estaría viviendo en la casa de un amigo cercano en el sector de Chicureo.

06/08/2025

Retiro de hasta $5 millones: Reflotan proyecto del autopréstamo AFP con ciertos requisitos

Esta iniciativa lidera por el diputado Rubén Oyarzo busca que los usuarios puedan retirar hasta 5 millones de pesos desde su fondo de cotización.

06/08/2025

VIDEO | “Que enchulen a la vieja”: El comentario que le valió pifias a Parisi en foro minero

Los dichos de la carta presidencial del PDG le valieron reproches y pifias en medio de un conversatorio sobre minería desarrollado en la UC. Tras notarlo, se retiró abruptamente hacia su asiento.

06/08/2025

Sernac alcanza millonario acuerdo por colusión de farmacias: 34 mil clientes serán compensados

El organismo informó que la empresa desembolsará $980 millones que irán en beneficio de 34 mil personas divididas en dos grupos.

06/08/2025