Cambio de hora en Chile: 5 claves de expertos para que tu cuerpo no pague las consecuencias - Chilevisión

Restan solo días para que nuestro país viva el cambio de horario de invierno al de verano. Es por eso que a continuación te contamos las implicaciones que este podría tener en tu cuerpo y cómo aminorarlas.
Cuando llegue el último minuto del sábado 6 de septiembre, los relojes de Chile deberán adelantarse una hora, pasando de las 23:59 a la 1:00 horas de la madrugada del domingo.
Aunque puede parecer solo un detalle, expertos señalan que el cambio tiene un impacto significativo en el ritmo circadiano de las personas, lo que puede provocar irritabilidad, somnolencia y problemas de concentración.
Ahora bien, no hay que entrar en pánico. "Mucho de lo que puede ocurrir podría deberse a las expectativas más que al cambio real, que puede no afectar necesariamente a todo el mundo”, señala el psicólogo de la Universidad Autónoma, Pablo Palma.
5 claves para que tu cuerpo no sufra el cambio de horario
A continuación te detallamos cinco recomendaciones que dan los expertos para abordar el paso al horario de verano.
- Anticiparse al cambio: Comenzar a adelantar la hora de acostarse y levantarse en 15 minutos cada día, al menos tres días antes del 6 de septiembre. Esto permitirá que el cuerpo se ajuste de forma gradual y no sienta el impacto de golpe.
- Priorizar el sueño de calidad: En los días previos y posteriores al cambio, asegurarse de dormir entre 7 y 8 horas. Evitar las pantallas (celulares, tablets, televisión) al menos una hora antes de ir a la cama, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina, la hormona del sueño.
- Hidratación y alimentación: Evitar el consumo de cafeína, alcohol y comidas pesadas por la noche, ya que pueden alterar el ciclo de sueño. Optar por comidas ligeras y mantenerse hidratado a lo largo del día.
- Mantener la rutina: Hay que procurar seguir las rutinas habituales de alimentación y ejercicio. Cenar a una hora regular y realizar actividad física moderada durante el día (evitando el ejercicio intenso justo antes de dormir) contribuirá a que tu organismo se estabilice.
- Controlar la exposición a la luz: Buscar la exposición a la luz natural por la mañana, saliendo a caminar o desayunando cerca de una ventana. Esto ayudará al cuerpo a despertar y sincronizarse más rápido con el nuevo horario. Por la noche, en cambio, se recomienda reducir la exposición a luces brillantes.