Cambio de hora en Chile: 5 claves de expertos para que tu cuerpo no pague las consecuencias - Chilevisión

Restan solo días para que nuestro país viva el cambio de horario de invierno al de verano. Es por eso que a continuación te contamos las implicaciones que este podría tener en tu cuerpo y cómo aminorarlas.

Cuando llegue el último minuto del sábado 6 de septiembre, los relojes de Chile deberán adelantarse una hora, pasando de las 23:59 a la 1:00 horas de la madrugada del domingo.

Aunque puede parecer solo un detalle, expertos señalan que el cambio tiene un impacto significativo en el ritmo circadiano de las personas, lo que puede provocar irritabilidad, somnolencia y problemas de concentración.

Ahora bien, no hay que entrar en pánico. "Mucho de lo que puede ocurrir podría deberse a las expectativas más que al cambio real, que puede no afectar necesariamente a todo el mundo”, señala el psicólogo de la Universidad Autónoma, Pablo Palma.

5 claves para que tu cuerpo no sufra el cambio de horario

A continuación te detallamos cinco recomendaciones que dan los expertos para abordar el paso al horario de verano.