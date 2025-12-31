 Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables - Chilevisión
31/12/2025 14:42

Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.

El calendario de feriados 2026 en Chile trae una serie de días festivos que ya puedes planificar para viajes, descanso familiar y actividades culturales.

Para muchos chilenos, estos feriados significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana.

Aquí te contamos el listado completo, cuáles son irrenunciables, y cómo organizar tus vacaciones con anticipación.

¿Cuántos feriados habrá en Chile en 2026?

En 2026, Chile tendrá 16 días feriados a nivel nacional, entre celebraciones civiles y religiosas.

De ese total, 10 caerán en días laborales y otros se ubicarán en sábados o domingos, generando una mezcla de oportunidades para descanso y actividades familiares.

Calendario completo de feriados en Chile 2026

A continuación, el detalle mes a mes de todos los días festivos confirmados para 2026:

Enero

  • 1 de enero (jueves)Año Nuevo (irrenunciable)

Abril

  • 3 de abril (viernes)Viernes Santo

  • 4 de abril (sábado) – Sábado Santo

Mayo

  • 1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo (irrenunciable)

  • 21 de mayo (jueves) – Día de las Glorias Navales

Junio

  • 21 de junio (domingo) – Día Nacional de los Pueblos Indígenas

  • 29 de junio (lunes) – San Pedro y San Pablo

Julio

  • 16 de julio (jueves) – Día de la Virgen del Carmen

Agosto

  • 15 de agosto (sábado) – Asunción de la Virgen

Septiembre

  • 18 de septiembre (viernes) – Independencia Nacional (irrenunciable)

  • 19 de septiembre (sábado) – Día de las Glorias del Ejército

Octubre

  • 12 de octubre (lunes) – Encuentro de Dos Mundos

  • 31 de octubre (sábado) – Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

Noviembre

  • 1 de noviembre (domingo) – Día de Todos los Santos 

Diciembre

  • 8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción

  • 25 de diciembre (viernes) – Navidad (irrenunciable)

