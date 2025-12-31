Calendario de feriados 2026 en Chile: Revisa todas las fechas y cuáles son irrenunciables - Chilevisión

Para muchos, estos días significan oportunidades de aprovechar puentes largos y escapadas de fin de semana. Aquí te contamos el listado completo del año.
El calendario de feriados 2026 en Chile trae una serie de días festivos que ya puedes planificar para viajes, descanso familiar y actividades culturales.
Aquí te contamos el listado completo, cuáles son irrenunciables, y cómo organizar tus vacaciones con anticipación.
En 2026, Chile tendrá 16 días feriados a nivel nacional, entre celebraciones civiles y religiosas.
De ese total, 10 caerán en días laborales y otros se ubicarán en sábados o domingos, generando una mezcla de oportunidades para descanso y actividades familiares.
A continuación, el detalle mes a mes de todos los días festivos confirmados para 2026:
Enero
Abril
4 de abril (sábado) – Sábado Santo
Mayo
1 de mayo (viernes) – Día del Trabajo (irrenunciable)
21 de mayo (jueves) – Día de las Glorias Navales
Junio
21 de junio (domingo) – Día Nacional de los Pueblos Indígenas
29 de junio (lunes) – San Pedro y San Pablo
Julio
16 de julio (jueves) – Día de la Virgen del Carmen
Agosto
15 de agosto (sábado) – Asunción de la Virgen
Septiembre
18 de septiembre (viernes) – Independencia Nacional (irrenunciable)
19 de septiembre (sábado) – Día de las Glorias del Ejército
Octubre
12 de octubre (lunes) – Encuentro de Dos Mundos
31 de octubre (sábado) – Día Nacional de las Iglesias Evangélicas
Noviembre
1 de noviembre (domingo) – Día de Todos los Santos
Diciembre
8 de diciembre (martes) – Inmaculada Concepción
25 de diciembre (viernes) – Navidad (irrenunciable)