Bono vocal de mesa: Conoce con tu RUT el monto y la fecha de pago - Chilevisión

Quienes trabajaron durante la jornada electoral recibirán un pago por su labor sin necesidad de postular. El monto puede ascender para quienes desempeñaron el rol por primera vez.

Este domingo 16 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 gracias a la labor que desarrollaron los vocales de mesa.

Por su labor en los comicios quienes fueron convocados para las votaciones recibirán una retribución monetaria sin necesidad de postular, a través del bono vocal de mesa.

¿De cuánto es el bono vocal de mesa?

Según lo consignado por la Tesorería General de la República, el monto del bono corresponde a dos tercios de la Unidad Fomento (UF), es decir, aproximadamente $26 mil para quienes hayan trabajado coo vocales de mesa.

Para el caso de los nuevo vocales, que hayan participado en la capacitación por primera vez, se suma un monto adicional de 0,23 UF, correspondiente a unos $9 mil pesos.

¿Cuándo se paga el bono?

El pago de bono vocal de mesa se realiza aproximadamente un mes después de realizada la elección.

Este se puede realizar a través de depósito en la cuenta bancaria del vocal o también de forma presencial directo en cajas del Banco Estado o BancoEstado Express.

Para recibir el beneficio es necesario cumplir con dos requisitos:

Haber cumplido la labor de vocal de mesa o miembro de Colegio Escrutador

Haber completado el formulario que se dispuso en los locales de votación

Consulta con tu RUT detalles del pago del bono vocal de mesa

El pago del bono vocal de mesa se realiza a través de la Tesorería General de la República, que cuenta con un sitio web especialmente destinado.

Para consultar los detalles del pago, incluyendo monto, fecha y medio de pago, debes seguir los siguientes pasos: