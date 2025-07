Bono Vocal de Mesa 2025: Esta es la fecha en la que podrías recibir el pago - Chilevisión

Si cumpliste con este importante rol en los comicios del domingo 29 de junio, recibirás un bono. Entérate acá de cuánto es y cuándo podrías recibirlo.

El domingo 29 de junio se llevaron a cabo las Elecciones Primarias Presidenciales 2025 en Chile, las que contaron con la participación de miles de vocales de mesa.

De acuerdo al Servel, fueron alrededor de 80 mil las personas convocadas para estos comicios, quienes recibirán una retribución monetaria.

¿De cuánto es el bono vocal de mesa?

El Bono Vocal de Mesa, destinado a quienes efectivamente ejercieron el rol en las primarias, consta del pago de 2/3 de una UF, es decir, aproximadamente unos $26 mil pesos.

La ley 18.700 sostiene que "dicho bono no constituirá remuneración o renta bajo ningún efecto legal y, en consecuencia, no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno".

Esta es la fecha en que se podría pagar el bono vocal de mesa

La Tesorería General de la República (TGR), encargada de realizar la transferencia, aún no ha informado la fecha oficial de pago del bono a los vocales de mesa en las primarias presidenciales 2025.

No obstante, como ha sido la tónica en las últimas elecciones, el pago suele realizarse un mes después de la elección. Por lo que, en principio y a la espera de más detalles, podría pagarse a partir del lunes 28 de julio.

¿Cómo saber si me corresponde el pago?

En todas las elecciones, la Tesorería General de la República pone a disposición un sitio web que permite consultar si te corresponde el pago.

Solo debes ingresar a Trámites TGR, ya sea haciendo clic acá o pinchando en la foto de abajo, y rellenando con los datos solicitados: