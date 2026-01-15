Bono Marzo 2026: Consulta con tu RUT si recibes el aporte del IPS y la fecha de pago - Chilevisión

El Aporte Familiar Permanente se entrega entre febrero y marzo de cada año a las familias que cumplan una serie de requisitos. En 2025, 3 millones 759 mil cargas se vieron beneficiadas.

Cada año, el Estado de Chile entrega una serie de aportes y subsidios a sus ciudadanos, siendo uno de los más esperados el ex Bono Marzo, hoy conocido como Aporte Familiar Permanente.

Este beneficio, que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, busca apoyar a las familias más vulnerables y es entregado de manera automática entre febrero y marzo a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Consulta con tu RUT si recibes el beneficio

Si te interesa conocer si te corresponde el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo, puedes hacerlo a través del sitio web oficial.

De momento, aún los resultados son del 2025, pero ésta será la misma herramienta para el 2026.

Para ingresar, puedes hacer clic acá o pinchando en la imagen de abajo:



¿Cuándo se hará el pago del ex Bono Marzo?

El pago del Aporte Familiar Permanente se realiza dividido en tres grupos, cada uno con una fecha distinta:

15 de febrero : Se paga al Grupo 1, compuesto por personas que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). 1 de marzo : Se paga al Grupo 2, conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. 15 de marzo : Se paga al Grupo 3, es decir, a trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.



Aporte Familiar Permanente: Este es el monto

El Instituto de Previsión Social confirmó que el monto de pago será de $66.834, el cual tuvo un incremento en comparación al año anterior, cuando fue de $64.574.

El aporte llegará junto al pago habitual a cargo del Instituto de Previsión Social. Según informó la Suseso, el aporte se entregó a 1 millón 967 mil 243 personas en 2025, y tuvo un alcance total de 3 millones 759 mil cargas familiares que cumplieron con los requisitos establecidos