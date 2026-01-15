Bono Marzo 2026: Consulta con tu RUT si recibes el aporte del IPS y la fecha de pago - Chilevisión

El Aporte Familiar Permanente se entrega entre febrero y marzo de cada año a las familias que cumplan una serie de requisitos. En 2025, 3 millones 759 mil cargas se vieron beneficiadas.
Cada año, el Estado de Chile entrega una serie de aportes y subsidios a sus ciudadanos, siendo uno de los más esperados el ex Bono Marzo, hoy conocido como Aporte Familiar Permanente.
Este beneficio, que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, busca apoyar a las familias más vulnerables y es entregado de manera automática entre febrero y marzo a quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Si te interesa conocer si te corresponde el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo, puedes hacerlo a través del sitio web oficial.
De momento, aún los resultados son del 2025, pero ésta será la misma herramienta para el 2026.
Para ingresar, puedes hacer clic acá o pinchando en la imagen de abajo:
El pago del Aporte Familiar Permanente se realiza dividido en tres grupos, cada uno con una fecha distinta:
El Instituto de Previsión Social confirmó que el monto de pago será de $66.834, el cual tuvo un incremento en comparación al año anterior, cuando fue de $64.574.
El aporte llegará junto al pago habitual a cargo del Instituto de Previsión Social. Según informó la Suseso, el aporte se entregó a 1 millón 967 mil 243 personas en 2025, y tuvo un alcance total de 3 millones 759 mil cargas familiares que cumplieron con los requisitos establecidos