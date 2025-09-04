Adultos mayores reciben bono por años cotizados: Revisa los requisitos y cómo calcular el monto - Chilevisión

El Bono por Años Cotizados es un aporte económico que va dirigido a hombres y mujeres que hayan cotizado la cantidad de meses estipulada. Revisa a continuación los detalles de este aporte.

El Bono por Años Cotizados es un aporte monetario mensual que se entrega de manera adicional a las personas que se encuentren pensionadas por vejez o invalidez en AFP o compañías de seguros, hasta el 31 de julio de 2025.

El beneficio forma parte del Seguro Social Previsional (SSP), implementado tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones, y su pago se calcula en UF.

Monto del Bono por Años Cotizados

El Bono por Años Cotizados no posee una cifra fija, ya que su cálculo se realiza acorde a la UF. Sin embargo, sus porcentajes sí están establecidos.

El pago consiste en 0.1 Unidad de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope los 25 años, es decir, 2.5 UF.

Si se considera el valor actual de la UF de $39.148, la equivalencia indica que la persona pensionada recibiría $3.942 por cada año cotizado. Recordando el tope máximo de las 2,5 UF, el monto sería $98.000 aproximadamente.

Los requisitos que contempla el Bono por Años Cotizados

El principal requisito que exige este beneficio es la cantidad de meses cotizados, siendo distinta entre mujeres y hombres:

Las mujeres deben tener al menos 120 meses cotizados (10 años) .

. Los hombres deben registrar al menos 240 meses cotizados (20 años).

En ambos casos, el máximo son 300 meses, es decir, 25 años (continuos o discontinuos).

Otro punto importante es que, para las mujeres que se pensionen desde 2028, el requisito mínimo de años cotizados irá en aumento de forma gradual hasta llegar a la exigencia de 15 años cotizados en el 2035.

¿Cuándo se paga el Bono por Años Cotizados?

El pago de este beneficio comenzará en enero de 2026 para todas las personas que ya estén pensionadas y tengan 65 años o más, siempre que cumplan los requisitos.

Si alguien se pensiona después de esa fecha, recibirá el beneficio junto con su pensión. En el caso de quienes ya estén pensionadas o pensionados, pero aún no tengan 65 años, comenzarán a recibir el pago cuando alcancen esa edad.