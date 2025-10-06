6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos - Chilevisión

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

Las mujeres pueden recibir diversos bonos durante el mes de octubre, a los cuales se puede acceder con postulaciones y cumpliendo algunos requisitos.

En detalle, son seis beneficios a los que puedes acceder si eres mujer, mediante instituciones como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) o el Instituto de Previsión Social (IPS).

Consulta acá los requisitos actuales, montos y cómo obtener en este mes los beneficios del Estado entregados para mujeres.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Este aporte se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

Bono al Trabajo de la Mujer

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH).

Este bono está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

Trabajando de manera independiente o dependiente. No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%.



Para el mes de octubre, el pago del Bono al Trabajo de la Mujer está programado para el día jueves 30.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}



Asignación Maternal



Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.