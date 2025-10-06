 6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos - Chilevisión
06/10/2025 09:44

6 bonos para MUJERES en octubre: Consulta cuáles son los requisitos y cómo recibirlos

El Sence o el Instituto de Previsión Social cuentan con bonos y subsidios especialmente enfocados en las mujeres. Revisa acá cuáles son y en qué consisten.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Las mujeres pueden recibir diversos bonos durante el mes de octubre, a los cuales se puede acceder con postulaciones y cumpliendo algunos requisitos.

En detalle, son seis beneficios a los que puedes acceder si eres mujer, mediante instituciones como el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) o el Instituto de Previsión Social (IPS).

Consulta acá los requisitos actuales, montos y cómo obtener en este mes los beneficios del Estado entregados para mujeres.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Este aporte se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

  • Bono al Trabajo de la Mujer

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

Este bono está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

    • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
    • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%. 

Para el mes de octubre, el pago del Bono al Trabajo de la Mujer está programado para el día jueves 30.

    • Asignación Maternal

      Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.

      Este subsidio también puede ser solicitado por hombres trabajadores, siempre que sus cónyuges se encuentren embarazadas.

      Este beneficio está dirigido a:

        • Todas las trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.
        • Trabajadores dependientes, independientes y en goce de subsidio cuyas cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

      • Bono de Protección

      El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal está dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

       Se entrega por 24 meses y, conforme avanza, los montos van variando. Al margen de ello, hubo aumentos en cada uno de los grupos de meses que se entrega, con la salvedad del tramo 19 a 24 meses. Acá el detalle:

      - Los primeros 6 meses, al bono asciende $23.694 (en 2024 fue de 22.674)

      - Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 (en 2024 fue de $17.256)

      - Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 (en 2024 fue de $11.864)

      - Desde el mes 19 al 24: $21.243 (se mantuvo respecto 2024)

      • Subsidio Único Familiar

      Se trata de una ayuda económica destinada a quienes sean parte del 60% más vulnerable del RSH y es variable según cada carga familiar.

      El monto del aporte corresponde a $21.243 mensuales por carga, y este se eleva a $42.486 en caso de que se trate de una persona con discapacidad.

      Para revisar si recibes alguno de los montos, puedes consultar ingresando tu RUT y fecha de nacimiento en el siguiente enlace.

      • Subsidio al Empleo Joven

      El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio de carácter anual destinado a mujeres y jóvenes que cumplan con una serie de requisitos.

      El monto se calcula en relación con la renta bruta del trabajador y cuenta con la opción de acceder a pagos mensuales por adelantado, equivalentes al 75% del total del beneficio. Mientras que el 25% restante se entrega en la fecha del pago anual.

      El aporte puede llegar hasta los $678.028, en caso del pago anual, mientras que el adelanto mensual puede alcanzar los $44.157.

      Noticias

