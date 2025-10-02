 Mujeres pueden acceder a 4 bonos durante octubre: Revisa acá si obtienes alguno de ellos - Chilevisión
02/10/2025 17:44

Mujeres pueden acceder a 4 bonos durante octubre: Revisa acá si obtienes alguno de ellos

Durante este mes, el Estado entrega diversos beneficios a las mujeres, madres y trabajadoras del país. A continuación te detallamos cuatro de ellos y sus respectivos requisitos.

Publicado por CHV Noticias

Durante el mes de octubre, son diversos los bonos que entrega el Estado que van dirigidos a mujeres, madres y trabajadoras. Estos beneficios consisten en una ayuda económica que se entrega de forma directa a las beneficiarias. 

El Bono al Trabajo de la Mujer, Bono por Hijo, Bono de Protección y la Asignación Maternal son solo cuatro de ellos y cada uno considera distintos  requisitos y fechas de pago.  

A continuación te detallamos cuatro bonos a los que pueden acceder las mujeres durante este mes de octubre y los requisitos que contemplan. 

  • Bono al Trabajo de la Mujer

Este beneficio consiste en una ayuda económica entregada por el Estado que busca ser un aporte mensual o anual a las mujeres trabajadoras que pertenezcan a los tramos más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). 

Este bono está dirigido a mujeres entre 25 y 59 años con 11 meses de edad que se encuentren:

  • Trabajando de manera independiente o dependiente. 
  • No trabajar en una institución del Estado, municipios incluidos; o en una empresa privada que reciba aporte estatal igual o superior al 50%. 

Para el mes de octubre, el pago del Bono al Trabajo de la Mujer está programado para el día jueves 30.

  • Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega el Estado a las mujeres de 65 años o más por cada uno de sus hijos vivos, incluso aquellos que fueron adoptados, con el fin de poder incrementar el monto de sus pensiones.

Este aporte se paga de forma mensual y el monto de ella depende de la cantidad de hijos que tenga la mujer que vaya a recibir el beneficio.

Las mujeres que tengan hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, recibirán el equivalente al salario mínimo de esa fecha, que corresponde a $165.000 por cada uno de sus descendientes nacidos.

En cambio, para aquellos que nacieron después del 1 de julio de 2009, el monto es equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, dependiendo del mes en que hayan nacido.

  • Bono de Protección

El Bono de Protección, conocido también como Bono Dueña de Casa, es un importante beneficio estatal está dirigido a mujeres que cumplan una serie de requisitos.

 Se entrega por 24 meses y, conforme avanza, los montos van variando. Al margen de ello, hubo aumentos en cada uno de los grupos de meses que se entrega, con la salvedad del tramo 19 a 24 meses. Acá el detalle:

  • Los primeros 6 meses, al bono asciende $23.694 (en 2024 fue de 22.674)
  • Desde el mes 7 al mes 12: $18.033 (en 2024 fue de $17.256)
  • Desde el mes 13 al mes 18: $12.398 (en 2024 fue de $11.864)

  • Desde el mes 19 al 24: $21.243 (se mantuvo respecto 2024)

  • Asignación Maternal

Las mujeres trabajadoras que estén embarazadas pueden acceder durante todo el año a un beneficio económico conocido como Asignación Maternal.

Este subsidio también puede ser solicitado por hombres trabajadores, siempre que sus cónyuges se encuentren embarazadas.

Este beneficio está dirigido a:

  • Todas las trabajadoras embarazadas dependientes e independientes afiliadas a un régimen de previsión y en goce de subsidio de cualquier naturaleza.
  • Trabajadores dependientes, independientes y en goce de subsidio cuyas cónyuges embarazadas sean causantes de Asignación Familiar.

